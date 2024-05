Tre tesserati della Bruno Soccer School in prova alla Ternana

A partire da domani, e sino a mercoledì, tre giocatori dell'associazione sportiva dilettantisticasono stati chiamati per un allenamento di due giorni con i pari età dellapresso il campo sportivotraining center di Sabotino, a Terni, nel club che giovedì sfiderà il Bari per la salvezza in B.Si tratta di, entrambi classe 2009, convocati per un provino programmato alle ore 14.30, mentre due ore più tardi toccherà ad, atleta classe 2010. ​«Un'altra nuova soddisfazione in casaè arrivata ufficialmente per tre dei nostri ragazzi - è scritto sulla paginadel club giovinazzese -. Un grazie alla societàper l'opportunità ancora un volta concessa ad alcuni dei nostri tesserati».Ancora una soddisfazione, dunque, per la società die per i suoi tesserati, sempre sotto gli occhi delle società professionistiche: proprio Bruno, in quel di Vasto quando aveva soli 19 anni, ha dato il via alla sua carriera che l'ha visto protagonista in serie C1. Non solo le 110 partite in serie D e le 30 in serie C2, ma qualcosa come oltre 150 gare in serie C1 tra Frosinone, club con cui ha vinto i play-off di serie C, Cisco Roma, Martina, Potenza, Reggiana, Como e Barletta.«Un grazie particolare al nostro riferimentoper il lavoro e la professionalità - si legge ancora sulla paginadella fiorente scuola calcio tra i comuni di Giovinazzo e Bitonto - in collaborazione col nostro instancabile mister Bruno che continua a lavorare per il miglioramento di ogni singolo atleta».