4 foto La Bruno Soccer School festeggia la Pasqua in un quadrangolare con il Bari

Grande successo per il quadrangolare che, il 30 marzo scorso al campo sportivo De Pergola di Giovinazzo, ha coinvolto i giovani dellain un grande evento che ha visto pure la partecipazione della, dellae della società sportiva, club che milita in serie B.I giovani, veri protagonisti di questa manifestazione, si sono sfidati in campo, sul prato artificiale del De Pergola, senza risparmiarsi e mostrando a tutti i presenti la loro passione per il calcio. A primeggiare nel quadrangolare, per la cronaca, sono stati i ragazzi della società sportiva, ma a vincere, ancora una volta, è stata la voglia di cimentarsi nello sport, e in particolare nel calcio, e fare emozionare i genitori in tribuna perché il loro figlio sta calciando il pallone.Nel corso della premiazione finale, l'allenatore, anima della società giovinazzese, ha ringraziato le tre società presenti che ancora una volta hanno rinnovato la fiducia verso il suo club e tutti i ragazzi presenti, esemplari anche e soprattutto nel comportamento. Da sottolineare la soddisfazione del tecnico per gli apprezzamenti dei dirigenti dellapresenti per l'ospitalità offerta a loro e a tutti da parte del primo responsabile della società«Nello sport - ha detto Bruno, con un passato da calciatore professionista - la prima regola è il rispetto per l'avversario: noi tecnici abbiamo in primis il dovere di educare oltre che insegnare il gioco più bello del mondo!». L'appuntamento è al prossimo evento che, secondo la, «non tarderà ad arrivare».