Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo

A metà novembre l'insanabile frattura interna con l'esonero del tecnico Pino Marzella e le dimissioni del direttore generale e direttore sportivo.



A distanza di un anno viene annunciato un nuovo organigramma societario in vista della stagione sportiva 2025-2026.



L'assemblea dei soci si è riunita il 31 luglio e ha nominato un nuovo direttivo.



Si è preso innanzitutto atto di altre dimissioni, ovvero quelle di Dino Camporeale che nel corso degli anni ha rivestito ruoli diversi tra cui anche allenatore e presidente ed è stato il punto di riferimento per gli atleti più piccoli.



Presidente, per il terzo anno consecutivo, sarà Francesco Minervini.



I suoi vice invece saranno due: il confermato Sabino Dangelico, che conserva il ruolo di direttore sportivo, e la new entry Angelo Milillo.



I consiglieri saranno: Sergio Bavaro, Federico Fiorentino, Nicola Giangregorio, Domenico Carlucci, Gianfranco Minervini e Pasquale Destasi che sarà anche tesoriere.



La notizia più rumorosa è il ritorno di Vito Favuzzi che, dopo aver fatto da presidente e direttore sportivo e aver tenuto le redini della società per molti anni prima di farsi da parte, avrà il ruolo di direttore generale con delega ai rapporti istituzionali e sponsor.



Un altro ex presidente invece, ovvero Corrado De Bari, occuperà la casella del responsabile contabilità e bandi.



È questa la squadra fuori campo che dovrà fare fronte ad un'altra stagione sportiva in massima serie con tutte le difficoltà organizzative che la A1 e le lunghe trasferte da sempre comportano.

Era il 1 agosto 2024 quando nella sala consiliare del municipio veniva presentata la rinnovata organizzazione dell'AFP Giovinazzo, con molti ruoli anche di nuova istituzione per questa realtà e altrettanti volti.