AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo

L’assemblea dei soci ha rivisto l’organigramma societario

Giovinazzo - martedì 12 agosto 2025 1.40
Era il 1 agosto 2024 quando nella sala consiliare del municipio veniva presentata la rinnovata organizzazione dell'AFP Giovinazzo, con molti ruoli anche di nuova istituzione per questa realtà e altrettanti volti.
A metà novembre l'insanabile frattura interna con l'esonero del tecnico Pino Marzella e le dimissioni del direttore generale e direttore sportivo.
A distanza di un anno viene annunciato un nuovo organigramma societario in vista della stagione sportiva 2025-2026.
L'assemblea dei soci si è riunita il 31 luglio e ha nominato un nuovo direttivo.

Si è preso innanzitutto atto di altre dimissioni, ovvero quelle di Dino Camporeale che nel corso degli anni ha rivestito ruoli diversi tra cui anche allenatore e presidente ed è stato il punto di riferimento per gli atleti più piccoli.
Presidente, per il terzo anno consecutivo, sarà Francesco Minervini.

I suoi vice invece saranno due: il confermato Sabino Dangelico, che conserva il ruolo di direttore sportivo, e la new entry Angelo Milillo.

I consiglieri saranno: Sergio Bavaro, Federico Fiorentino, Nicola Giangregorio, Domenico Carlucci, Gianfranco Minervini e Pasquale Destasi che sarà anche tesoriere.

La notizia più rumorosa è il ritorno di Vito Favuzzi che, dopo aver fatto da presidente e direttore sportivo e aver tenuto le redini della società per molti anni prima di farsi da parte, avrà il ruolo di direttore generale con delega ai rapporti istituzionali e sponsor.

Un altro ex presidente invece, ovvero Corrado De Bari, occuperà la casella del responsabile contabilità e bandi.

È questa la squadra fuori campo che dovrà fare fronte ad un'altra stagione sportiva in massima serie con tutte le difficoltà organizzative che la A1 e le lunghe trasferte da sempre comportano.
