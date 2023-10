Martedì di Coppa Divisione per il Defender Giovinazzo C5

Appena il tempo di gioire per la vittoria ottenuta domenica scorsa al PalaPansini contro la Diaz Bisceglie, superata con il punteggio di 6-2, che per ilè già tempo di un nuovo impegno in, la manifestazione riservata agli under 23.Dopo aver eliminato il Futsal Bitonto nel turno precedente, l'avversario di turno è l'che i ragazzi allenati da misterdovranno affrontare lontano da casa in una gara secca che deciderà la compagine deputata ad andare avanti nella competizione. Un impegno che gli under biancoverdi sono decisi ad onorare e ben figurare.Riservata solo ai giocatori under 23, vale a dire a tutti i ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2001, la competizione ha visto 188 squadre al via suddivise in 16 gironi. Ora è il momento dei due turni in gara unica. Dai sedici gruppi usciranno le sedici vincenti. Da lì in avanti si proseguirà con ottavi, quarti e semifinali (tutti da giocarsi con formula di gare di andata e ritorno) fino alla finale in gara unica in campo neutro. Finale prevista il 3 aprile 2024 in una sede da definire.Il fischio d'inizio è previsto per questa sera alle ore 19.00 presso la Tensostruttura di Monopoli.