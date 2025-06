Defender Giovinazzo C5, quattro giocatori ai saluti. I nomi

Dopo le riconferme di Divanei e di Difonzo, in casaè tempo di saluti per quei giocatori che non faranno parte della rosa 2025/26, ma che hanno comunque dimostrato serietà e professionalità nella passata stagione sportiva, contribuendo alla riconferma in serie A2 Elite per il secondo anno di fila.Il club biancoverde e gli atleti, pivot classe '95,, pivot classe '97, centrale difensivo classe '95, e, centrale difensivo e ala sinistra classe '03, hanno deciso di interrompere il loro rapporto di collaborazione durato un anno.Un intero campionato al termine del quale il sodalizio di Carlucci, rivolgendosi ai quattro atleti, li ringrazia «per quanto dato in campo e la loro correttezza con la società e i loro compagni».Nel ringraziarli per le prestazioni offerte e la professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Marolla, Mejuto, Sosa e Teramo, quattro esempi di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - fa sapere Marzella -, ma siamo consapevoli di quanto abbiano dato al nostro club e delle loro straordinarie doti che continueranno a mostrare nel futsal italiano».