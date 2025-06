Defender Giovinazzo C5, si è dimesso il direttore sportivo Lasorsa

Addio in casalascia il ruolo da direttore sportivo dei biancoverdi. Dopo dieci lunghi anni, ha deciso di interrompere il proprio rapporto con la società giovinazzese. E dunque, in vista della prossima annata sportiva, la terza di fila in serie A2 Elite, ognuno andrà per la propria strada.Il club dispiega di «aver accettato le dimissioni presentate dal direttore sportivo Lasorsa, al quale va il ringraziamento per l'impegno profuso negli anni di mandato e per aver ricoperto con grandissima professionalità il proprio ruolo».Un rapporto, quello con il dirigente di Giovinazzo, molto conosciuto negli ambienti del futsal,: in mezzo, fra trattative di tutti i tipi, l'ammissione dei biancoverdi in serie A2, ad agosto 2020, le difficoltà legale al Covid-19, la storica promozione in serie A2 Elite, dopo aver superato in casa il Modena Cavezzo ad appena 5 secondi dalla fine dei tempi supplementari, e gli ultimi due campionati nella seconda categoria nazionale.«Nutriamo grande rispetto nei suoi confronti - fa sapere il club -. Le nostre strade si dividono, ma la stima reciproca non verrà mai meno». Riconoscendo la sua qualità, ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto nelle ultime dieci stagioni sportive durante le quali si è fatto apprezzare per il lodevole e proficuo impegno, l'intenso spirito di abnegazione e la condivisione dei valori morali ed etici del club, è la chiosa conclusiva, i dirigenti del Defender Giovinazzo C5 augurano a Lasorsa, da sempre un grande esempio di competenza,«Ci salutiamo - conclude il club -, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla nostra causa e delle sue straordinarie doti messe in mostra nel futsal nazionale». I vertici biancoverdi, intanto, continuano a lavorare a ritmi regolari in vista del prossimo campionato.