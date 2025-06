Divanei ancora a Giovinazzo: c'è la firma con il Defender C5

Prima riconferma: il brasiliano, universale mancino classe '84, resta per un altro anno a Giovinazzo per provare a riscattare una stagione terminata solo venti giorni fa con il settimo posto finale nel girone B di serie A2 Elite.Dopo l'annuncio diffuso via social dal club di, è stato lo stesso atleta sudamericano, con un passato perfino in Champions, che ha ufficializzato la scelta di indossare la maglia delsino al 2026. «Sono molto felice di continuare questo percorso - ha detto -. In poco tempo (Divanei è arrivato a gennaio, durante il mercato invernale). E ciò mi ha convinto a rinnovare per un'altra stagione. Spero di fare del mio meglio insieme al resto della squadra - ha proseguito - in modo da poter raggiungere gli obiettivi del club».Nato a Indaiatuba, in Brasile, la sua carriera, costellata di un numero indefinito di titoli, lo ha consacrato come una delle stelle del futsal internazionale. ⚽️ Tecnico, veloce e devastante nell'uno contro uno, il suo enorme talento è esploso in Portogallo, dove, nel quinquennio con la maglia dello Sporting Lisbona, ha conquistato cinque Primera Divisão, tre Coppe nazionali e quattro Supercoppe.È stato con il Kairat, la squadra più titolata del Kazakistan, che Divanei si è affermato a livello internazionale. Il jugador verdeoro, oltre a tre Premier Liga kazake e altrettante coppe domestiche, si è aggiudicato un'Intercontinentale e una Uefa Futsal Cup. 👏 Con i serbi dell'Ekonomac Kragujevac, poi, l'atleta biancoverde ha completato il double campionato-coppa, prima di approdare ai francesi dell'Orchies Pévèle e ai portoghesi del Portimonense.Infine, dopo l'esperienza in Italia a Ciampino e Pomezia, in serie A, e il ritorno in Portogallo per trascinare la sua Portimonense verso la Liga Placard, l'arrivo a Giovinazzo. 8 i gol segnati. «Ringrazio il presidente, tutte le persone che fanno parte del club - ha concluso Divanei - e i tifosi che mi hanno sempre trattato molto bene.- ha promesso -».