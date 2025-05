Il Defender Giovinazzo C5 chiude il campionato con la Roma

«Da quando sono purtroppo svaniti gli obiettivi stagionali abbiamo sempre fatto il nostro mettendo tutto quello che avevamo in campo e faremo cosi anche in quest'ultima giornata di campionato, in cui».A parlare, alla vigilia dell'ultimo match del girone B di serie A2 Elite, sabato pomeriggio in casa con la), è il tecnico del. I biancoverdi del presidente, quando mancano appena 40' alla bandiera a scacchi, sono ottavi in graduatoria e con sette lunghezze di ritardo dal quinto posto occupato dall'Itria.«È complicato stilare un bilancio - ha affermato ancora l'allenatore di Napoli - lo faremo sicuramente a bocce ferme con la società: il girone d'andata - ha analizzato Bernardo - lo abbiamo terminato al terzultimo posto, praticamente in zona play-out, mentre al contrario in quello di ritorno, invece,».Per chiudere il campionato al settimo posto, provando a scavalcare la Lazio impegnata fra le mura di casa con il Taranto, i giovinazzesi dovranno però superare in casa la Roma C5, a cui serve soltanto un punto per brindare alla permanenza diretta.La formazione di mister Di Vittorio, decima in classifica a pari merito con il Mascalucia che osserverà il turno di riposo, ha in rosa soltanto atleti giovani. Il Giovinazzo si vuole congedare dal proprio pubblico con un successo. «Abbiamo la possibilità di confermare il buon girone di ritorno«Certo - ha concluso Bernardo - si può sempre fare di più, ma una stagione sportiva la decidono tantissimi fattori e noi ne abbiamo vissuti davvero tanti e diversi insieme». L'appuntamento, l'ultimo della regular season, è per sabato 10 maggio al PalaPansini, fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.