Defender Giovinazzo C5, ufficiale la separazione consensuale con Bernardo

È ufficialmente terminata l'esperienza disulla panchina del. Il sodalizio del presidente, a quattro giorni dal termine del girone B del campionato di serie A2 Elite, ha comunicato la separazione consensuale con l'allenatore di Napoli, aggiungendo che «le due parti hanno concordato di comune accordo di separarsi».Bernardo, dunque, saluta il club biancoverde a due anni dal suo arrivo: la sua squadra, dopo il(35 punti, 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte), quest'anno ha terminato il campionato al settimo posto conquistando 34 punti frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. «Di comune accordo - ha confermato Bernardo - abbiamo scelto di terminare la nostra collaborazione. È statoin cui abbiamo vissuto tante avventure insieme. Ora il ciclo, come spesso accade, si è concluso».L'ex trainer dei giovinazzesi ha ringraziato «il presidenteper avermi scelto in questo progetto, il direttore sportivoe il team managerper il lavoro e il supporto dietro le quinte, il mio braccio destroche è sempre stato vicino a 360 gradi in questo percorso, il preparatore atleticoper la sua grande professionalità e il preparatore dei portieriper la difficile gestione dei portieri», ha sottolineato.«Non voglio dimenticare nessuno - ha detto ancora - ringrazio davvero ogni componente dirigenziale del Giovinazzo C5:. Infine ovviamente ringrazio ogni singolo giocatore passato qui in questi due anni con una menzione speciale al capitanoe al suo vicei quali hanno sempre aiutato - ha terminato il tecnico - chiunque arrivasse nella loro integrazione dello spogliatoio».Il club giovinazzese, dal canto suo, «ringraziando Bernardo per la professionalità profusa in questi lunghi anni, augura al tecnico le migliori fortune per il suo futuro umano e professionale».