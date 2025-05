Punto d’orgoglio del Defender Giovinazzo C5 a Terni

Scoppiettantedelche, nel venticinquesimo turno del girone B di serie A2 Elite, nonostante non avesse nulla da chiedere all'incontro è sceso in campo a Terni, contro laper onorare sportivamente l'impegno.È finita 5-5, con la rete dia 6'' dalla fine ad impattare la partita: in rete ancora una volta, poie i due. Il club di, al secondo risultato utile consecutivo, resta ottavo, pur salendo a quota. Dispiace per quanto mostrato nel finale di gara da parte dei giocatori umbri, culminato con l'espulsione di Corpetti dopo il fischio finale, che hanno rovinato un match spettacolare giocato a viso aperto da entrambe le formazioni con continui capovolgimenti di fronte.Bernardo, senza Sosa e Teramo, parte con Di Capua, Mejuto, Palumbo, Divanei e Difonzo, Pellegrini risponde con Fagotti, Giardini, Corpetti, Mallouk e De Michelis. Partenza lanciata dei padroni di casa che passano in vantaggio dopo 2' con un affondo diche trova sul secondo palo De Michelis per l'1-0. Non tarda ad arrivare la reazione del Defender con Palumbo che suggerisce centralmente abravo ad anticipare il suo avversario e siglare l'1-1 al 5'.Uno scatenatocon una percussione centrale al 7' riesce a beffare Di Capua per il 2-1. Poi è il palo a fermare Arroyo e a conferma di una supremazia territoriale degli umbri nella prima frazione di gara giunge il tris di: al 17' è 3-1. Al 5', dopo un'occasione per Difonzo, lo stesso atleta argentino vede un corridoio perche piazza sul secondo palo il 3-2; passano 5'' eintercetta palla a metà campo e si invola superando Fagotti per il 3-3.Rinvigoriti dal pari gli ospiti passano in vantaggio conche al 10' spinge in rete una conclusione di Greco. La Ternana deve salvarsi ela riporta in carreggiata trovando l'angolo giusto per il 4-4 all'11'. L'occasione per vincere la partita si presenta alla squadra di casa con il rigore decretato per un fallo di Mejuto su Arroyo, ma Sachet si fa ipnotizzare da La Notte, tra i pali al posto di Di Capua.Con 4' da disputare è Mallouk a indossare la maglia del power play per tentare di strappare la vittoria e la mossa tattica si rivela indovinata quando Mallouk pesca ancora sul secondo palolibero di segnare il 5-4. Mancano 2'43" al termine ed è Difonzo ad entrare in campo come power play: nell'ultimo assalto del Giovinazzo, a 6'' dalla fine, arriva il tocco risolutore diper il 5-5 finale.