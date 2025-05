Il Defender Giovinazzo C5 chiude con una vittoria, 7-1 alla Roma

Ilchiude il campionato con ua vittoria. E lo fa superandola Roma C5 con la tripletta die le reti dinel ventiseiesimo turno del girone B di serie A2 Elite.La squadra capitolina, che disputerà i play-out, è scesa in campo al PalaPansini con una squadra di giovani ancora acerbi (classe '07 e '08), ma che hanno dimostrato tecnicamente di poter avere un futuro roseo. Il club di, privo di tre titolari e che ha dato molto spazio a giovani come, ha collezionato il terzo risultato utile consecutivo, chiudendo il campionato al settimo posto,, a pari merito con la Lazio.Bernardo, senza Piscitelli, Difonzo e Teramo, parte dal primo minuto con La Notte, Sosa, Palumbo, Divanei e Mejuto, mentre Di Vittorio risponde con Balducci, Andretta, Lucentini, Zuccala e Bianchetti. Il match nei primi dieci minuti non appare giocato a livelli intensi e i ragazzi della Roma provano con la traversa colta da Bianchetti a far salire i giri della contesa. La vera scossa è targatacon un tiro potente e preciso nel sette per l'1-0 al 9'.Tenta il bis Divanei, ma Balducci si dimostra reattivo, poi è Sosa ad inventare per Marolla (Alessandro) che colpisce la traversa. Il 2-0, al 18', è finalizzato dache chiude una triangolazione partita da Divanei e passata dai piedi di Mejuto. Il primo tempo si chiude sull'azione del palo che ferma, subito dopo, un'altra incursione sempre da parte di Rotunno.Dopo 5' del secondo tempo giunge il 3-0 siglato dabravo a concretizzare un assist di Sosa, mentre, un minuto dopo, se lo costruisce tutto da solo il 4-0 con un fendente potente al termine di un dribbling su due avversari. Entra ancoranel goal del 5-0 che, al 7', porta la firma di Mejuto appostato sul secondo palo per ricevere il suggerimento del suo compagno di squadra.È poi Marolla (Alessandro) a iniziare la manovra del 6-0 all'8' terminata con il tiro diche si spegne alle spalle dell'estremo ospite. L'unica rete di giornata per il 6-1 dei capitolini è ad opera di, al 12', con una bordata centrale imparabile per il subentrato Rafanelli. Il palo di Andretta e la marcatura dia 20 secondi dal termine per il 7-1 finale sono le ultime fiammate del match.«Ci tenevamo a concludere al meglio la stagione con una bella vittoria in casa - ha detto a fine gara Bernardo - ed è quello che abbiamo fatto. Fa piacere terminare così». Il tecnico di Napoli ha voluto stilare un bilancio: «Nel girone di andata non abbiamo dato il massimo,, girando la boa al terzultimo posto, in zona play-out», ha detto il trainer dei biancoverdi.«Nel girone di ritorno, invece, se guardiamo la classifica - ha detto ancora - siamo quinti in zona play-off e la media ci ha portato al settimo posto che non ci ha permesso di disputare la post-season. Purtroppo, quando devi rincorrere non è mai semplice.», ha concluso Bernardo.