Un gioiello per il Defender Giovinazzo, Difonzo firma fino al 2026

Un club sportivo deve crescere, ma ha anche bisogno di creare valore, blindando i propri gioielli. Un concetto che ben si coniuga con il rinnovo del vincolo sportivo di, laterale classe '01 nativo di Mendoza, che ha deciso di prolungare il proprio rapporto con ilfino al 2026.«Abbiamo parlato degli errori commessi nel corso dello scorso campionato: c'è tanta voglia di migliorare rispetto alla stagione che si è da poco conclusa», ha detto il pivot argentino, uno dei pezzi più pregiati del futsal mercato estivo che il sodalizio del presidenteha voluto fortemente confermare anche per la prossima annata. «- ha aggiunto Difonzo - e che si è consolidato nel corso dei mesi oltre al calore dei tifosi».Arrivato a Giovinazzo la scorsa estate, ha dimostrato sin da subito di avere grandi capacità tecniche fra cui la rapidità, la finalizzazione, l'uno-contro-uno e la fantasia arrivando, dopo la triennale esperienza con la maglia del Vis Gubbio.In Umbria, in sole tre stagioni (dal 2019 al 2022), ha realizzato la bellezza di 69 gol, diventando il capocannoniere del proprio girone nella seconda stagione, prima di passare al Futsal Pula, squadra croata, con la quale ha giocato la Futsal Champions League e conquistato la Coppa e la SuperCoppa di Croazia.Ma il curriculum sportivo di Difonzo è stato impreziosito anche dalle convocazioni nella Nazionale under 20 argentina e dalla partecipazione alla Coppa in Argentina con il Mendoza, la squadra della sua città, e il Don Orione.«Siamo molto soddisfatti di proseguire con Difonzo,, anche nella stagione 25/26», ha annunciatoche ha voluto ringraziare anche la «LaaSportsAgency per la professionalità e collaborazione mostrata nella chiusura dell'accordo di collaborazione sportiva».