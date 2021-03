Lorenzo Illuzzi arbitra Cremonese-Salernitana

Decima direzione di gara nella stagione 2020/2021per il giovinazzeseche questo pomeriggio dirigerà il match tra Cremonese e Salernitana, valido per l'8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B.Il fischietto cresciuto nella sezione AIA di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Berti di Prato. Quarto uomo sarà Simone Sozza di Seregno.Per l'arbitro di Giovinazzo si tratta dunque della nona uscita stagionale in cadetteria, a cui sommare la direzione di gara in Potenza-Triestina 0-2 di Coppa Italia del 23 settembre 2020.L'ultima partita arbitrata in B darisale al 13 febbraio scorso, quando il Venezia espugnò col risultato di 2-0 l'Adriatico di Pescara. Sin qui l'arbitro pugliese ha concesso 4 calci di rigore in 8 match diretti, mentre le ammonizioni sono state 41. Nessun calciatore è stato espulso.Particolare il dato statistico di questa stagione anomala quandoha diretto le sfide: mai ha vinto una squadra di casa, mentre i pareggi sono stati 4 ed altrettante i successi esterni.L'arbitro giovinazzese ha già incrociato gli ospiti il 20 ottobre scorso, quando i granata guidati da Fabrizio Castori pareggiarono perNessun incrocio con i grigiorossi di casa in questa annata. L'ultimo precedente risale infatti ad un Trapani-Cremonese del 25 settembre 2019, match finito a reti inviolate.Fischio d'inizio allo "Zini" fissato per le ore 14.00. I lombardi cercano la tranquillità lontani dalla zona playout, mentre la Salernitana, quarta in classifica, aspira ai tre punti per continuare a sognare la serie A.Diretta sulla app di DAZN.