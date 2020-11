Lorenzo Illuzzi arbitra Brescia-Venezia

Lorenzo Illuzzi non dirigeva una partita di Serie B dal 20 ottobre scorso. Quest'oggi sarà l'arbitro di Giovinazzo a dirigerematch valido per l'8ª giornata del campionato cadetto, in programma allo stadio "Mario Rigamonti" alle ore 14.00 (diretta su DAZN app).Il fischietto giovinazzese sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Alberto Tegoni di Milano e Stefano Liberti di Pisa, mentre il ruolo da quarto uomo è affidato al bolognese Alessandro Prontera.Persi tratta dunque della terza uscita stagionale in B, dopo aver direttoL'arbitro formatosi nella sezione AIA di Molfetta, in questa anomala stagione 2020/2021 ha anche diretto la gara di Coppa Italia tra Potenza e Triestina, finita 2-0 per i giuliani (era il 23 settembre) ed è stato spesso quarto uomo in serie A.L'ultimo precedente con le "Rondinelle" padrone di casa risale al 9 febbraio 2019, quando i lombardi sconfissero per 3-1 in casa il Carpi, nella stagione che li portò di nuovo nella massima serie. Più recente, ma sempre risalente alla stagione 2018/2019, l'incrocio con gli arancioneroverdi. Era l'11 maggio 2019 ed lagunari sconfissero sempre il Carpi, ma a domicilio, per tre reti a due.Nelle prime due partite dirette in cadetteria quest'anno, Illuzzi ha ammoniti dieci calciatori, non espellendo nessuno e concedendo un calcio di rigore.