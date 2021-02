La Tombesi dilaga soltanto nel finale: Giovinazzo battuto 0-5

La Tombesi Ortona infligge una severissima lezione al, dilagando soltanto nella seconda metà della ripresa e chiudendo la gara del PalaPansini con un risultato (il finale) che nessuno avrebbe mai pronosticato alla vigilia.La sfida, valida come recupero del dodicesimo turno del girone C di serie A2, parte subito ad alta velocità e dopo il tentativo di Alves (a lato) sono gli ospiti ad andare in vantaggio con, finalizzando la prima sortita offensiva dell'incontro: 0-1. La squadra di mister, privo di Rafinha, reagisce con Ferreira Praciano, che però non inquadra lo specchio di porta, mentre - dall'altra parte - l'unico brivido per Di Capua lo crea Silveira che manda la palla sul palo.Ma è sempre il Giovinazzo a menare la danza con un Restaino imprendibile su cui Dell'Oso sfodera il primo miracolo della serata, prima di ripetersi su Alves e su un calcio da fermo di Mongelli. Le ultime occasioni del primo tempo capitano sui piedi di Alves e Restaino, disinnescate dalla retroguardia ospite oppure vanificate dall'imprecisione, con i primi 20 minuti che si chiudono con la Tombesi Ortona avanti 0-1.Il secondo round comincia anche peggio, con il raddoppio di(0-2) e il pallonetto (alto sopra la traversa) di Silveira.Da applausi la reazione della formazione di casa, sotto di due gol: il Giovinazzo, infatti, riparte col piglio giusto, comanda il gioco e costruisce palle gol a raffica con González Alonso (palla alta), Restaino (conclusione parata da Dell'Oso), ancora González Alonso (ed ancora Dell'Oso protagonista), infine Gualtieri Conçalves, ma la Tombesi Ortona ne esce indenne.E lo deve, in buona parte, al suo portiere, strepitoso, più tardi, non solo sul diagonale in area di Ferreira Praciano, respinto col petto, ma anche sul rasoterra di Piscitelli, deviato in corner. Il quintetto ospite, intanto, si fa vedere con Silveira, su cui è decisivo Di Capua, e poi triplica con, su schema da calcio d'angolo: 0-3 e gara praticamente in ghiacciaia. Restaino corre sul parquet nelle vesti di quinto di movimento (è la carta della disperazione), ma non è mica finita.Altro gol di, stavolta con la difesa saltata e la porta sguarnita: 0-4. Che sia una serata nerissima (ma, lo ripetiamo, solo nel punteggio, maturato nella seconda metà del secondo tempo, nda) lo si capisce poi quando, autore di una tripletta, si ripete, infila il definitivo 0-5 e decreta la fine delle ostilità. La Tombesi Ortona non vuole più infierire, al Giovinazzo, fermato da un super Dell'Oso, non basta la buona volontà.La serata nera, nel punteggio finale, lascia un verdetto: per i biancoverdi, sempre ottavi in classifica, ma a secco di punti dal 6 febbraio scorso (3-3 sul campo della Tenax Castelfidardo, nda),