La Jovis Natio
La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5

I giovinazzesi di de Biase festeggiano davanti al pubblico amico: tripletta di Lovino, in rete anche Montelli e Prisciandaro

Giovinazzo - domenica 18 gennaio 2026 17.28
La Jovis Natio vince e convince battendo 5-2 l'Altamura C5 davanti al pubblico amico. Mister de Biase – assente per squalifica – deve ancora fare i conti con le stesse assenze del sabato precedente, arrivando a disputare la nona giornata del campionato regionale di Serie C2 con appena 10 calcettisti disponibili.

Nonostante queste difficoltà, i biancoverdi scendono in campo con il piglio giusto, giocando una gara gagliarda e di grande sostanza. Dopo qualche timido tentativo, è Lovino a sbloccare la contesa al termine di una caparbia azione personale (1-0); qualche minuto dopo è Montelli a trovare la via del raddoppio (2-0) su perfetta imbeccata del capitano di giornata Guerra.

La Jovis si complica la vita negli ultimi minuti della prima frazione: complice anche un sesto fallo discutibile, l'Altamura C5 riesce prima ad accorciare (2-1) e poi – su tiro libero – a trovare la via del pareggio (2-2) all'ultimo giro di lancette. Nonostante il finale dei primi 30 minuti, i locali tornano in campo con il piglio giusto: a suonare la carica è ancora Lovino, che toglie le ragnatele dall'incrocio e riporta avanti i suoi (3-2).

Il match rimane equilibrato, sino a quando Prisciandaro – su assist dello scatenato Lovino – trova la via della rete del 4-2. A questo punto, con qualche minuto ancora da giocare, gli ospiti si giocano la carta del power play: la tattica però sorride ai locali che trovano la rete del definitivo 5-2 con Lovino, mattatore di giornata.

I tre punti ottenuti sono linfa vitale per l'ambiente biancoverde: sabato prossimo, a Terlizzi, la Jovis si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Coppa Puglia di categoria contro il Melphicta C5.
