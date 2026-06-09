Eventi e cultura
Festival "Del Racconto, il Film", anche quest'anno Giovinazzo tra le località prescelte
Conferenza stampa di presentazione quest'oggi, 9 giugno, a Bari
Giovinazzo - martedì 9 giugno 2026
Ben 21 appuntamenti, cinque comuni, 16 libri, 18 film, 2 spettacoli teatrali, 2 appuntamenti nelle carceri. La ricca programmazione della XVII edizione del festival "Del Racconto, il Film" (DRIFFest 2026), organizzato dalla Cooperativa Sociale "I Bambini di Truffaut", sarà presentata domani (martedì 9 giugno) alle 18 al bar Riviera di Bari (lungomare Nazario Sauro, 17/21). Tra i comuni coinvolti anche Giovinazzo, col capoluogo, Rutigliano, Sannicandro di Bari e Trani.
Interverranno il direttore artistico Giancarlo Visitilli, i rappresentanti di istituzioni e comuni coinvolti ed esponenti di associazioni ed enti partner del festival.
Interverranno il direttore artistico Giancarlo Visitilli, i rappresentanti di istituzioni e comuni coinvolti ed esponenti di associazioni ed enti partner del festival.