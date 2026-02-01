La Jovis Natio
La Jovis Natio

La Jovis Natio supera anche il Futsal Grotte, adesso è quarta

La squadra del tecnico de Biase si impone 4-3 (una rete a testa per i gemelli Pastoressa) e si arrampica in zona play-off

Giovinazzo - domenica 1 febbraio 2026 10.44
Al Pala Pansini va in scena il pomeriggio di gloria dei gemelli Pastoressa: le reti di Gaetano (portiere) e Marco (laterale) regalano alla Jovis Natio un successo pesantissimo al fotofinish, superando 4-3 il Futsal Grotte nella prima di ritorno del girone B di serie C2.

Freschi della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Puglia di categoria, i ragazzi di mister de Biase arrivano al match casalingo contro il Futsal Grotte con gli oramai consueti problemi in distinta. La contesa parte con ritmi molto blandi, complice una fase di studio prolungata che non regala particolari gioie al pubblico presente.

La scintilla arriva a due minuti dalla fine del primo tempo: Prisciandaro é il più lesto di tutti e porta avanti i locali (1-0) ma, proprio all'ultimo istante della prima frazione, gli ospiti trovano di testa il guizzo decisivo (1-1). La doccia gelata prosegue anche all' inizio dei successivi trenta minuti di gioco: Pagano cede ad una provocazione e lascia i suoi in inferiorità numerica ma Montelli, Prisciandaro e i gemelli Pastoressa si ergono a protagonisti della contesa e negano il sorpasso al Futsal Grotte.

Anzi, a parità numerica ristabilita, sono i biancoverdi – sulle ali dell'entusiasmo – a mettere nuovamente la freccia con lo stesso Montelli (2-1). Ancora una volta la gioia del vantaggio dura poco, con gli ospiti che approfittano di un errore in fase di disimpegno dei Bianco Verdi e trovano nuovamente la via del pari (2-2). A questo punto succede letteralmente di tutto: il Futsal Grotte si gioca la carta del portiere di movimento, ma a trovare la rete del 3-2 sarà la Jovis Natio con il suo estremo difensore, Pastoressa (Gaetano).

Tutto finito? Macché! Gli ospiti spingono e, a 5' dalla fine, trovano ancora una volta il pertugio giusto per il gol del nuovo pareggio di giornata (3-3). La partita dà l'impressione di poter finire con qualsiasi risultato e, alla fine, a spuntarla sono i ragazzi di mister De Biase: l'altro Pastoressa (Marco) si mette in proprio in banda e beffa con un velenoso mancino il portiere avversario (4-3).

Incontenibile la gioia dei padroni di casa, che ottengono un successo preziosissimo sia per il morale che per la classifica: adesso il terzo posto – occupato proprio dal Futsal Grotte – dista appena 3 punti.
AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere
1 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6
1 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6
