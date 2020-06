Coronavirus: i baby fenomeni della Fiamma tornano ad allenarsi

Dopo due mesi di stop a causa dell'emergenzal'atletica leggera riparte anche a Giovinazzo. Dopo il via libera ricevuto dalla, che ha diffuso un disciplinare di accesso agli impianti, sono ripresi anche gli allenamenti diI due atleti della, entrambi protagonisti a San Vittore Olona, nel corso dell'88esima edizione della(la "Regina" delle campestri è stato l'ultimo appuntamento agonistico prima dello stop, nda), hanno ripreso ad allenarsi all'interno del campo sportivoin forma individuale (agli ordini dei soli preparatori) e rispettando le prescrizioni sul distanziamento e il divieto di assembramento.Mai come in questo momento, per entrambi, si sente il bisogno diche, effettuato nell'area sportiva che sorge a ridosso dell'area artigianale, diventerà un'occasione per "respirare" aria nuova. Al momento sono autorizzate ad allenarsi tutte le categorie agonistiche federali,(con una valutazione ulteriore per i ragazzi e i master oltre i 60 anni). Distanziamento sociale anche durante l'allenamento.Altro discorso le gare. Il calendario nazionale su pista è quello stilato alla fine di marzo, con gare anche a giugno. Ma sarà difficile che non subisca modifiche. Ma chi, comefa atletica lo sa: è stata una festa soltanto il tornare in pista ad allenarsi.