Ancona e Ugento: grandi risultati alle prime gare stagionali della Fiamma

Grandi risultati, in quest'avvio di nuovo anno, per la società sportivache fra Ancona e Ugento ha fatto ancora una volta il pieno di medaglie e di soddisfazioni, con piazzamenti importanti fra ildell'Epifania e il, una gara internazionale con all'incircapartecipanti.Nel primo appuntamento del 2024, svoltosi il 6 gennaio scorso in quel di Ancona, capoluogo delle Marche, dove si è tenuto il meeting nazionale giovanile indoor,ha ottenuto il primo posto sulla distanza dei 3.000 metri. La giovinazzese, oltre a conquistare il primo gradino del podio all'interno dell'impianto del PalaCasali, ha riscritto persino il record regionale da lei già detenuto: ha, quindi, superato il suo miglior crono, stabilendo il nuovo record col tempo diAd Ugento, invece, al, una gara internazionale che si è disputata il 14 gennaio scorso con all'incirca 600 partecipanti,si è classificato al primo posto sugli 8 chilometri (categoria Juniores), alla pari di(prima sui 4 chilometri fra le Allieve) e di(prima sui 2 chilometri fra le Cadette)., invece, è arrivato terzo sui 3 chilometri (Cadetti),, infine, quarta sui 1,5 chilometri (Ragazze).Con un medagliere così ricco, il presidentee i tecnici) ringraziano gli atleti che si sono messi in gioco, mantenendo ben alto l'onore della