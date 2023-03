Tre medaglie per Lucia Caravella ai campionati Master di Ancona

Un 11 marzo con i fiocchi perMF 35 che ad Ancona, ai campionati italiani Master indoor svoltisi nel secondo weekend del mese, ha conquistato(due di argento e una di bronzo), stabilendo pure il nuovo primato regionale di categoria nel salto in lungo, una delle specialità dell'atletica leggera.La trasferta nella città capoluogo delle Marche, sull'Adriatico, è iniziata bene ed è proseguita meglio: la progressione di gara, infatti, ha visto l'atleta biancoverde tornata a vestire la canotta dellaottenere la misura dinel salto in lungo, una disciplina complessa e composta da quattro diverse fasi, rincorsa, stacco, volo e atterraggio, il tempo di, che le è valso il nuovo primato regionale di categoria, e infine il tempo diLe tre gare a cui ha partecipato l'atleta giovinazzese sono state completate nel giro di quattro ore del pomeriggio nelanconetano, sede di riferimento dell'atletica al coperto. Peccato per il primo salto nullo in zona 5 metri che avrebbe potuto dare un'altra svolta alla gara, ma il bottino è comunque soddisfacente.