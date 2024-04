Viviana Marinelli nella storia: battuto dopo 28 anni il record di Console

Una giovinazzese nella storia dell'atletica leggera., domenica scorsa, ha stabilito il nuovo primato regionale sui. L' ha fatto battendo peril record stabilito nel 1996 dalla maratoneta: ad Avellino, l'atleta dellaha percorso«Solitamente non lo faccio mai - ha scritto suil suo preparatore,-, ma quello che ha fatto oggi (domenica) questa ragazza merita uno strappo alla regola: ha battuto un record regionale suiche resisteva da 28 anni in quanto fatto da un'atleta pugliese, entrata poi nelle Fiamme Gialle, che ha vestito più volte la maglia dellaitaliana e contemporaneamente ha siglato la».La giovinazzese, infatti, ha corsometri nella gara di corsa su pista dei 20 minuti in quel di Avellino, mandando in archivio il precedente primato diche resisteva dal 1996. La maratoneta pugliese originaria di Martina Franca, vincitrice di una medaglia d'oro alle Universiadi e di due medaglie d'argento ai Giochi del Mediterraneo nella mezza maratona e che ha corso per la societàper ben 18 anni, aveva corso iperL'impresa di Marinelli ha esaltato il club giovinazzese e un'intera comunità che si è stretta attorno a questa giovanissima atleta che ha battuto un record lungo 28 anni. «Sono fiero di te: se continuerai ad allenarti e impegnarti con la stessa passione e dedizione - ha scritto de Anna - ogni tuo sogno potrà essere realizzato».