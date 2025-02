Festa in casa Academy Giovinazzo: vittoria e pass per i play-off

Festa in casa, terza squadra che conquista il passaggio aritmetico ai play-off. I biancoverdi passano con un tris (il finale) contro la vice capolistaimpatta l'iniziale rete degli ospiti,la ribalta,firma il gol-vittoria che vale il pass per la post-season.Nel tredicesimo e penultimo turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria - mancano solo 90 minuti al termine della stagione regolare - la seconda della classe, dopo un'iniziale fase di studio, si porta in vantaggio al 14': 0-1. Sul manto verde del Petrone, però, l'undici dinon arretra di un centimetro, anzi si propone in avanti con continuità sino a trovare, al 28', il gol del pari: a firmarlo è. All'intervallo, dunque, le squadre vanno sull'1-1.Al rientro in campo dagli spogliatoi, è l'Academy a mostrare di avere più fame e mette la freccia (2-1 di Perrino al 61'), ma la formazione ospite, al 69', pareggia la partita: 2-2 e di nuovo equilibrio in campo. Non è affatto finita qui: la squadra biancoverde, infatti, non si accontenta, spinge sul pedale dell'acceleratore ed al 78', con, vola sul 3-2 e si porta ancora una volta in vantaggio nel corso della partita. Finisce 3-2: la sesta vittoria in campionato vale il pass per i play-off.Il club di, dunque, che allunga a cinque la striscia di risultati utili consecutivi, sale a quota 21 punti, confermandosi al quarto posto e blindando la post-season. Domenica 23 febbraio ultima gara della regular season sul difficile campo de, già promossa in Seconda Categoria. Start alle ore 14.30.