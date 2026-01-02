L'Academy Giovinazzo
L'Academy Giovinazzo

L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab

In programma workout esclusivi in città guidati dallo staff del club bianconero militante in serie D

Giovinazzo - venerdì 2 gennaio 2026 8.01
Anche quest'anno, in casa Academy Giovinazzo, torna il Cesena Lab! Un appuntamento attesissimo che conferma una partnership sempre più forte e un'offerta formativa di livello superiore per i giovani atleti biancoverdi e per i loro istruttori.

«Grazie al lavoro con una società professionistica dalla storia importante come il Cesena, che milita in serie D - si legge sulla pagina Facebook del club - stiamo costruendo un percorso mirato al potenziamento del nostro settore giovanile».

Ecco cosa significa, concretamente, per i ragazzi:
  • Formazione Tecnica Avanzata. WorkOut esclusivi a Giovinazzo, guidati dallo Staff del Cesena FC: metodologie moderne e specifiche per far crescere competenze tecniche, personalità e mentalità;
  • Esperienze al Cesena. Al termine del secondo Workout, fino a 3 atleti verranno invitati ad allenarsi direttamente con il Settore Giovanile del Cesena FC: un premio al merito e un'occasione unica di confronto con un ambiente professionistico oltre alla visione di una partita del campionato;
  • Crescita degli Allenatori. Il nostro Staff potrà accedere a corsi, webinar e visite tecniche presso il Cesena FC per continuare a migliorare competenze e capacità di guida;
  • Visibilità e Competizioni di Alto Livello. Tornei e raduni condivisi offriranno ai nostri giovani calciatori nuove sfide, stimoli e opportunità di crescita sportiva;
  • Vantaggi per le Famiglie. Promozioni dedicate su abbonamenti e camp del Cesena FC, pensate per chi ci sostiene ogni giorno.
La collaborazione con il Cesena FC è un impegno concreto verso l'eccellenza del calcio giovanile.
  • Academy Giovinazzo
Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
2 gennaio 2026 Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
"Natale al centro ", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
2 gennaio 2026 "Natale al centro", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva I baresi passano per 4-2 anche grazie a tre rigori
L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria Un'attesa lunga un'intera estate per il club del presidente Centanni. Si parte il 5 ottobre
Academy Giovinazzo, nulla da fare in finale. Il Monospolis vince 3-1 Academy Giovinazzo, nulla da fare in finale. Il Monospolis vince 3-1 I biancoverdi di Cacciapaglia cedono con l'onore delle armi. Di Lombardi la rete ospite, il prossimo anno sarà ancora Terza Categoria
Lombardi è l'oro dell'Academy: il gol nel recupero piega l'Acquaviva Lombardi è l'oro dell'Academy: il gol nel recupero piega l'Acquaviva Finisce 1-2 la semifinale play-off. Ora la finalissima con il Monospolis che ha superato la Liberty Bari
Festa in casa Academy Giovinazzo: vittoria e pass per i play-off Festa in casa Academy Giovinazzo: vittoria e pass per i play-off L'undici di Cacciapaglia, vittorioso 3-2 sul Football Acquaviva, sempre più su: quarto posto a quota 21 punti
Academy Giovinazzo, finisce a reti bianche il derby con la Fulgor Academy Giovinazzo, finisce a reti bianche il derby con la Fulgor La squadra di Cacciapaglia impatta 0-0 contro quella molfettese e resta sempre quarta a pari punti con la Liberty Bari
Academy nel segno del 4 a Molfetta: quattro gol e quarto posto Academy nel segno del 4 a Molfetta: quattro gol e quarto posto I biancoverdi di Cacciapaglia espugnano il Petrone 0-4 e raggiunto la Liberty Bari a quota 17 punti, in quarta posizione
L'Academy firma l'impresa di giornata, 6-2 al Monospolis L'Academy firma l'impresa di giornata, 6-2 al Monospolis I biancoverdi di Cacciapaglia surclassano i quotati avversari: gara chiusa già al 45' (4-1), play-off a -1
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
1 gennaio 2026 Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
"Parole in tazza ", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
1 gennaio 2026 "Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo
1 gennaio 2026 Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo
Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia il 7 gennaio
31 dicembre 2025 Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia il 7 gennaio
Due auto rubate a Bisceglie e cannibalizzate ritrovate a Giovinazzo
31 dicembre 2025 Due auto rubate a Bisceglie e cannibalizzate ritrovate a Giovinazzo
Capodanno in piazza a Giovinazzo con il dj set
31 dicembre 2025 Capodanno in piazza a Giovinazzo con il dj set
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio
31 dicembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.