L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab

Formazione Tecnica Avanzata. WorkOut esclusivi a Giovinazzo, guidati dallo Staff del Cesena FC: metodologie moderne e specifiche per far crescere competenze tecniche, personalità e mentalità;

Esperienze al Cesena. Al termine del secondo Workout, fino a 3 atleti verranno invitati ad allenarsi direttamente con il Settore Giovanile del Cesena FC: un premio al merito e un'occasione unica di confronto con un ambiente professionistico oltre alla visione di una partita del campionato;

Crescita degli Allenatori. Il nostro Staff potrà accedere a corsi, webinar e visite tecniche presso il Cesena FC per continuare a migliorare competenze e capacità di guida;

Visibilità e Competizioni di Alto Livello. Tornei e raduni condivisi offriranno ai nostri giovani calciatori nuove sfide, stimoli e opportunità di crescita sportiva;

Vantaggi per le Famiglie. Promozioni dedicate su abbonamenti e camp del Cesena FC, pensate per chi ci sostiene ogni giorno.

Anche quest'anno, in casa, torna il! Un appuntamento attesissimo che conferma una partnership sempre più forte e un'offerta formativa di livello superiore per i giovani atleti biancoverdi e per i loro istruttori.«Grazie al lavoro con una società professionistica dalla storia importante come il Cesena, che milita in serie D - si legge sulla pagina Facebook del club - stiamo costruendo un percorso mirato al potenziamento del nostro settore giovanile».Ecco cosa significa, concretamente, per i ragazzi:La collaborazione con il Cesena FC è un impegno concreto verso l'eccellenza del calcio giovanile.