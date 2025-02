Academy Giovinazzo, finisce a reti bianche il derby con la Fulgor

Quarto risultato utile consecutivo e primo pareggio del nuovo anno, il 2025. Il derby con la Fulgor Molfetta 2009, per l', finisce a reti bianche:il finale. I biancoverdi, ancora imbattuti dall'inizio del girone di ritorno, restano sempre in quarta posizione, a quota 18 punti, a pari merito con la Liberty Bari.Nel dodicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, l'undici di mister Cacciapaglia, reduce da tre vittorie nelle ultime tre partite, si mostra preparato a reggere il confronto sul prato artificiale del Petrone: i biancoverdi, con due punti in più, si difendono con un sufficiente ordine nell'attesa di affidare ai loro attaccanti la ripartenza giusta e dopo aver preso le misure, vanno al riposo col merito di aver smorzato l'aggressività iniziale degli avversari. Al riposo è 0-0.L'avvio della seconda metà di gara ricalca quello della prima frazione di gioco: entrambe le squadre in campo cercano insistentemente la porta avversaria, ma puntualmente, come nel primo tempo, le sfuriate offensive hanno una durata limitata. Al calar della partita, locali e ospiti riprendono ad affacciarsi in avanti, ma sprecano alcune occasioni per portarsi in vantaggio. Alla fine, però, possono gestirsi il finale in pace conquistando un punto a testa utile a muovere la classifica.Il club del presidente, dunque, sale a quota 18 punti, colleziona il primo pari del nuovo anno e ora allunga a quattro la striscia di risultati utili di fila. Nel prossimo impegno in programma, domenica 16 febbraio, i biancoverdi riceveranno sul sintetico del Petrone il. Fischio d'inizio alle ore 14.30.