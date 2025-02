Academy nel segno del 4 a Molfetta: quattro gol e quarto posto

Tutto nel segno del numero quattro. L'supera con un netto poker esterno (il punteggio finale) loe si arrampica sino al quarto posto, a quota 17 punti, seppur in condominio con la Liberty Bari. Per i biancoverdi si tratta della terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale.La sfida del Petrone, valevole per l'undicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, si apre con il ricordo delle due squadre a centrocampo per, il 16enne morto in un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Molfetta: il ragazzo era su uno scooter con un suo coetaneo rimasto ferito, quando si è scontrato con un'auto guidata da un 19enne. Si allenava al Poli, a due passi, dove rincorreva il sogno di diventare campione, tipico degli adolescenti.Una vita divisa tra studio e pallone, era tesserato nelunder 17. Per questo, ieri sera, Sport Giovanile Molfetta e Academy Giovinazzo hanno voluto ricordarlo a centrocampo perché lo sport unisce anche nei momenti più difficili. Poi, l'inizio della gara, in cui la formazione di misterva in vantaggio con capitan(0-1, punteggio che rimarrà tale sino all'intervallo) e raddoppia con(0-2). Di(0-3) e(0-4) le altre due reti ospiti.Il club di, dunque, sale al quarto posto, a quota, grazie alle tre vittorie nelle ultime tre partite. Nel prossimo turno - ne mancano tre al termine della stagione regolare - i giovinazzesi ospiteranno in casa domenica 9 febbraio la. Fischio d'inizio alle ore 14.30.