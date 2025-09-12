L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria

Nella giornata di ieri, in casaè stata festeggiata l'iscrizione in Seconda Categoria. Dopo la notizia dell'ammissione, giunta dopo la riunione deldel, in seno al sodalizio diretto dac'è stato spazio per la festa, dopo una attesa lunga un'intera estate.Il sogno promozione dell'Academy Giovinazzo era svanito il 16 marzo scorso dopo la finalissima play-off del campionato provinciale di Terza Categoria contro il Monospolis, finita con una sconfitta col risultato finale di 3-1. Il calcio giovinazzese tornerà, quindi, a disputare il campionato di Seconda Categoria dopo l'annata 2011/12. Poi ci hanno riprovato nel 2013, in Promozione. Salvo poi evaporare nel 2018, a causa dell'inadeguatezza del De Pergola, in una nuvola bianca e verde.L', nel campionato che vedrà il suo avvio domenica 5 ottobre, sarà impegnato nel raggruppamento B con altre 14 formazioni di tre province. Assieme al sodalizio biancoverde vi saranno La Bari Sportiva, il Real Sannicandro, il Kids Club Conversano, la Dimateam, la Pro Gioia 2023, gli Azzurri Castellana, il Monospolis, il Fasano, l'Atletico Pezze, la Fortitudo A.D., la Gioventù Palagianello, l'Atletico Palagiano, la Pro Massafra 2022 e, infine, la Taf Ceglie Messapica.Del girone B, come detto, fanno parte anche gli Azzurri Castellana e la Polisportiva Fortitudo A.D. di Castellaneta Marina: entrambi i club, ​«in considerazione della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta», sono stati posti in sovrannumero nell'organico del campionato regionale di Seconda Categoria.