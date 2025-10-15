Bari Sportiva-Academy Giovinazzo
Bari Sportiva-Academy Giovinazzo

L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva

I baresi passano per 4-2 anche grazie a tre rigori

Giovinazzo - mercoledì 15 ottobre 2025 20.34 Comunicato Stampa
Una partita dai due volti quella andata in scena allo Sporting Club Loseto tra la Bari Sportiva e l'Academy Giovinazzo, valida per il campionato regionale di Seconda Categoria. Gli ospiti incantano per un tempo con gioco, intensità e organizzazione, ma tre rigori subiti — di cui almeno due molto contestati — costano la prima sconfitta stagionale ai biancoverdi.

La cronaca
L'avvio dell'Academy è travolgente: pressing alto, ritmo forsennato e recuperi palla nella metà campo avversaria. La Bari Sportiva soffre, ma al 9' passa avanti grazie a un penalty molto dubbio per una presunta spinta su un pallone ormai oltre la linea di fondo: 1-0.

La risposta del Giovinazzo è immediata: al 16' Buonamico si inserisce perfettamente sul secondo palo da corner e sigla l'1-1. Al 26' doppia occasione clamorosa per gli ospiti con Carcione e Amoruso, ma il portiere di casa salva il risultato. Un minuto più tardi, lo stesso Carcione viene atterrato in area, ma stavolta l'arbitro lascia correre.

Il meritato vantaggio arriva comunque al 37': ancora Buonamico protagonista, che ruba palla e serve un filtrante perfetto per Carcione, glaciale davanti al portiere. L'Academy sfiora il 3-1 con una splendida mezza rovesciata di Amoruso al 41', salvata sulla linea. Il primo tempo si chiude sull'1-2, con un'Academy superiore in ogni aspetto del gioco.

Nella ripresa cambia tutto. Dopo appena un minuto, nuovo rigore-fotocopia per la Bari Sportiva: 2-2 e proteste vibranti. Al 55' Cervone tiene in vita i suoi con una parata prodigiosa su corner, ma col passare dei minuti l'Academy cala fisicamente e mentalmente. I padroni di casa ne approfittano, trovando il 3-2 con un tiro preciso all'angolino sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nel finale, arriva anche il terzo rigore per la Bari, che chiude i conti sul 4-2. Un risultato severo per quanto visto sul campo.
Nonostante la sconfitta, l'Academy Giovinazzo esce tra gli applausi: squadra vera, organizzata e coraggiosa, capace di imporre il proprio gioco per oltre un tempo. Il punteggio finale non rende giustizia alla prestazione dei ragazzi biancoverdi, che hanno dimostrato carattere e qualità.
  • Academy Giovinazzo
Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà
15 ottobre 2025 Trovato con la droga e 500 euro in contanti: arrestato e rimesso in libertà
Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
15 ottobre 2025 Verde Pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
Altri contenuti a tema
L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria Un'attesa lunga un'intera estate per il club del presidente Centanni. Si parte il 5 ottobre
Academy Giovinazzo, nulla da fare in finale. Il Monospolis vince 3-1 Academy Giovinazzo, nulla da fare in finale. Il Monospolis vince 3-1 I biancoverdi di Cacciapaglia cedono con l'onore delle armi. Di Lombardi la rete ospite, il prossimo anno sarà ancora Terza Categoria
Lombardi è l'oro dell'Academy: il gol nel recupero piega l'Acquaviva Lombardi è l'oro dell'Academy: il gol nel recupero piega l'Acquaviva Finisce 1-2 la semifinale play-off. Ora la finalissima con il Monospolis che ha superato la Liberty Bari
Festa in casa Academy Giovinazzo: vittoria e pass per i play-off Festa in casa Academy Giovinazzo: vittoria e pass per i play-off L'undici di Cacciapaglia, vittorioso 3-2 sul Football Acquaviva, sempre più su: quarto posto a quota 21 punti
Academy Giovinazzo, finisce a reti bianche il derby con la Fulgor Academy Giovinazzo, finisce a reti bianche il derby con la Fulgor La squadra di Cacciapaglia impatta 0-0 contro quella molfettese e resta sempre quarta a pari punti con la Liberty Bari
Academy nel segno del 4 a Molfetta: quattro gol e quarto posto Academy nel segno del 4 a Molfetta: quattro gol e quarto posto I biancoverdi di Cacciapaglia espugnano il Petrone 0-4 e raggiunto la Liberty Bari a quota 17 punti, in quarta posizione
L'Academy firma l'impresa di giornata, 6-2 al Monospolis L'Academy firma l'impresa di giornata, 6-2 al Monospolis I biancoverdi di Cacciapaglia surclassano i quotati avversari: gara chiusa già al 45' (4-1), play-off a -1
L'Academy torna a vincere, 0-3 esterno sul campo del Terribile Soccer L'Academy torna a vincere, 0-3 esterno sul campo del Terribile Soccer I giovinazzesi di Cacciagaglia espugnano Bitonto con il gol al debutto di Giancaspro e la doppietta di Perrino
1
Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti " 2025
15 ottobre 2025 Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti" 2025
Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati
15 ottobre 2025 Agostino Picicco presenta il suo ultimo libro alla Camera dei Deputati
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
15 ottobre 2025 AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
Inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto: «Una giornata storica»
14 ottobre 2025 Inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto: «Una giornata storica»
1
Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
14 ottobre 2025 Nel porto di Giovinazzo torna un peschereccio - VIDEO
Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
14 ottobre 2025 Alberature lungomari secche, l'attacco di PrimaVera Alternativa
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
14 ottobre 2025 Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
14 ottobre 2025 Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.