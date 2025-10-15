L'Academy Giovinazzo cade contro la Bari Sportiva

Una partita dai due volti quella andata in scena allotra lavalida per il campionato regionale di Seconda Categoria. Gli ospiti incantano per un tempo con gioco, intensità e organizzazione, ma tre rigori subiti — di cui almeno due molto contestati — costano la prima sconfitta stagionale ai biancoverdi.L'avvio dell'Academy è travolgente: pressing alto, ritmo forsennato e recuperi palla nella metà campo avversaria. La Bari Sportiva soffre, ma al 9' passa avanti grazie a un penalty molto dubbio per una presunta spinta su un pallone ormai oltre la linea di fondo: 1-0.La risposta del Giovinazzo è immediata: al 16' Buonamico si inserisce perfettamente sul secondo palo da corner e sigla l'1-1. Al 26' doppia occasione clamorosa per gli ospiti con Carcione e Amoruso, ma il portiere di casa salva il risultato. Un minuto più tardi, lo stesso Carcione viene atterrato in area, ma stavolta l'arbitro lascia correre.Il meritato vantaggio arriva comunque al 37': ancora Buonamico protagonista, che ruba palla e serve un filtrante perfetto per Carcione, glaciale davanti al portiere. L'Academy sfiora il 3-1 con una splendida mezza rovesciata di Amoruso al 41', salvata sulla linea. Il primo tempo si chiude sull'1-2, con un'Academy superiore in ogni aspetto del gioco.Nella ripresa cambia tutto. Dopo appena un minuto, nuovo rigore-fotocopia per la Bari Sportiva: 2-2 e proteste vibranti. Al 55' Cervone tiene in vita i suoi con una parata prodigiosa su corner, ma col passare dei minuti l'Academy cala fisicamente e mentalmente. I padroni di casa ne approfittano, trovando il 3-2 con un tiro preciso all'angolino sugli sviluppi di un calcio d'angolo.Nel finale, arriva anche il terzo rigore per la Bari, che chiude i conti sul 4-2. Un risultato severo per quanto visto sul campo.Nonostante la sconfitta, l'Academy Giovinazzo esce tra gli applausi: squadra vera, organizzata e coraggiosa, capace di imporre il proprio gioco per oltre un tempo. Il punteggio finale non rende giustizia alla prestazione dei ragazzi biancoverdi, che hanno dimostrato carattere e qualità.