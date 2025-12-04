L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde

Nel recupero infrasettimanale della gara della 7^ giornata di campionato, non disputata a metà novembre per i rispettivi impegni nelle coppe continentali, l'cede solo nel finale i tre punti in palio all'e il risultato al PalaPansini è diLa prima rete del match, sovvertendo tutti i pronostici, al 4': il Trissino sta facendo la partita ma il Giovinazzo prende palla,si accentra e da oltre la trequarti fa partire un tiro che uno Sgaria sorpreso non riesce a bloccare. All'11' Joao Pinto parte dal basso, supera il centrocampo e serve, più vicino alla porta, che si aggiusta la pallina e pareggia. Bastano due minuti alla formazione di casa per ripassare in vantaggio conche, sulla linea di centrocampo, si sposta orizzontalmente verso il centro liberandosi di due difensori e avvicinandosi di poco fa partire un diagonale potente e imprendibile. Al 23' Gavioli si ferma dietro la porta,va incontro con un movimento rapidissimo e col suo tiro brucia Dangelico. Si torna negli spogliatoi sul 2-2.Inizia la seconda frazione e c'è un cartellino blu per Malagoli. In superiorità numerica i biancoverdi ripassano in vantaggio con una triangolazione tra Cardoso – Clavel –che con un tocco sotto scavalca il vicinissimo Sgaria. Nei minuti seguenti rigori non sfruttati per Amato e per Alvarinho che colpisce il palo. All'11' è proprioa tirare e segnare di prima dopo che viene battuta una punizione. La gara, praticamente sempre in bilico, si direziona nel finale. Al 23'dal centro della pista fa partire un siluro che si insacca e mette per la prima volta i blucelesti in situazione favorevole. Arriva il doppio cartellino blu per Mura e Gavioli, Amato a 30" dalla fine ha l'occasione per pareggiare su rigore ma il tiro viene parato. Depalma toglie il portiere per un giocatore di movimento e in contropiede da metà camposegna a porta vuota la rete del 3-5.L'AFP Giovinazzo esce dunque a testa altissima dalla sfida contro il Trissino, riuscendo a giocandosela con i Campioni d'Italia e incassando i due gol che valgono la sconfitta solo negli ultimi tre minuti. Non si mettono punti da parte ma si registra l'ottima prestazione, dopo quella di pochi giorni fa in coppa, che fa ben sperare per l'immediato futuro.