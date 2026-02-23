L’AFP Giovinazzo a Trissino ne prende 9

Tutti i pronostici davano per sfavoriti gli uomini di Marzella e infatti ieri sera, nel posticipo della 20esima giornata di campionato, l'si è imposto sull'con un nettissimo 9-1.Nel quintetto iniziale biancoverde non c'è Mura perché al suo posto è schierato Mezzina. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva al 4', con Malagoli che dalla destra cambia fronte davanti alla linea di difesa esegna di prima. All'8' Gavioli passa la palla alla sua destra,finta il tiro e poi beffa Bovo sul primo palo. Al 16' gli arbitri attribuiscono la caduta in area di Mendez Ortiz ad una spinta di Amato per cui assegnano un rigore chetrasforma spiazzando il portiere. Al 21'tenta il tiro ma viene parato, l'azione prosegue e Alvarinho lo serve in area dove è libero di tirare di prima e mettere a segno il suo primo gol in campionato. Cardoso guadagna un penalty ma Sgaria para su Turturro. Al 23' il Trissino ruba palla in attacco,entra in area e con una finta si libera della marcatura e va a segno. Pochi secondi dopo rigore per gli ospiti efa passare la pallina sotto il corpo di Sgaria. A 6" dal riposo Mendez Ortiz raccoglie la pallina rimbalzata dalla balaustra di fondo campo e fa un assist per il 6-1 diLa ripresa comincia con un rigore parato a Mendez Ortiz. All'8' contropiede veneto, Pinto Almeida vedeposizionato sul secondo palo e lo serve puntualmente. Al 14' Gavioli dal retro porta è autore di un assist per il solito. Al 16'avanza, ci prova, insiste e alla fine riesce ad avere la meglio su Dangelico. Passano pochi secondi e Alvarinho riceve un cartellino blu per aver falciato da dietro Maturano. Al 21' decimo fallo trissinese ma Sgaria si allunga e riesce a parare il tiro diretto di Cardoso.L'incontro al PalaDante termina. A differenza di quanto avvenne all'andata, quando i biancoverdi riuscirono a giocarsela e a limitare i danni, in casa i Campioni d'Italia sono riusciti a dilagare con una certa facilità e a rimanere quindi in scia del Bassano capolista, distante un punto. Per l'AFP era una gara da mettere alle spalle ma per la classifica non cambia nulla: resta il terzultimo posto, con Novara e Forte dei Marmi sempre nel mirino.