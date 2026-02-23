AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

L’AFP Giovinazzo a Trissino ne prende 9

Nel posticipo domenicale della 20esima giornata di campionato pesante sconfitta per i biancoverdi

Giovinazzo - lunedì 23 febbraio 2026
Tutti i pronostici davano per sfavoriti gli uomini di Marzella e infatti ieri sera, nel posticipo della 20esima giornata di campionato, l'Hockey Trissino si è imposto sull'AFP Giovinazzo con un nettissimo 9-1.

Nel quintetto iniziale biancoverde non c'è Mura perché al suo posto è schierato Mezzina. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva al 4', con Malagoli che dalla destra cambia fronte davanti alla linea di difesa e Alvarinho segna di prima. All'8' Gavioli passa la palla alla sua destra, Cocco finta il tiro e poi beffa Bovo sul primo palo. Al 16' gli arbitri attribuiscono la caduta in area di Mendez Ortiz ad una spinta di Amato per cui assegnano un rigore che Malagoli trasforma spiazzando il portiere. Al 21' Ceretta tenta il tiro ma viene parato, l'azione prosegue e Alvarinho lo serve in area dove è libero di tirare di prima e mettere a segno il suo primo gol in campionato. Cardoso guadagna un penalty ma Sgaria para su Turturro. Al 23' il Trissino ruba palla in attacco, Malagoli entra in area e con una finta si libera della marcatura e va a segno. Pochi secondi dopo rigore per gli ospiti e Maturano fa passare la pallina sotto il corpo di Sgaria. A 6" dal riposo Mendez Ortiz raccoglie la pallina rimbalzata dalla balaustra di fondo campo e fa un assist per il 6-1 di Malagoli.

La ripresa comincia con un rigore parato a Mendez Ortiz. All'8' contropiede veneto, Pinto Almeida vede Piccoli posizionato sul secondo palo e lo serve puntualmente. Al 14' Gavioli dal retro porta è autore di un assist per il solito Alvarinho. Al 16' Gavioli avanza, ci prova, insiste e alla fine riesce ad avere la meglio su Dangelico. Passano pochi secondi e Alvarinho riceve un cartellino blu per aver falciato da dietro Maturano. Al 21' decimo fallo trissinese ma Sgaria si allunga e riesce a parare il tiro diretto di Cardoso.

L'incontro al PalaDante termina 9-1. A differenza di quanto avvenne all'andata, quando i biancoverdi riuscirono a giocarsela e a limitare i danni, in casa i Campioni d'Italia sono riusciti a dilagare con una certa facilità e a rimanere quindi in scia del Bassano capolista, distante un punto. Per l'AFP era una gara da mettere alle spalle ma per la classifica non cambia nulla: resta il terzultimo posto, con Novara e Forte dei Marmi sempre nel mirino.
Risultati 20^ Giornata
HOCKEY SARZANA - CGC VIAREGGIO 2-5
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-3
BCC CENTROPADANA A.LODI - WHY SPORT VALDAGNO 9-5
HC FORTE DEI MARMI - UBROKER BASSANO 0-4
HOCKEY BREGANZE - TEAMSERVICECAR MONZA 0-5
TR AZZURRA NOVARA - CP GROSSETO 1951 4-4
HOCKEY TRISSINO - INDECO AFP GIOVINAZZO 9-1

Classifica
UBROKER BASSANO 51
HOCKEY TRISSINO 50
CGC VIAREGGIO 47
BCC CENTROPADANA A.LODI 39
WHY SPORT VALDAGNO 38
TEAMSERVICECAR MONZA 36
CP GROSSETO 1951 28
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 25
HOCKEY SARZANA 25
HC FORTE DEI MARMI 17
TR AZZURRA NOVARA 16
INDECO AFP GIOVINAZZO 14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 6
