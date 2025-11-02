La Jovis Natio
La Jovis Natio

Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta

I giovinazzesi del tecnico de Biase, falcidiati da squalifiche e infortuni, cedono con il risultato finale di 7-6

Giovinazzo - domenica 2 novembre 2025 14.46
La Jovis Natio Giovinazzo non riesce ad invertire la rotta: nonostante una partita ben giocata, arriva - sull'ostico campo di Castellaneta - la quarta sconfitta consecutiva tra il girone B del campionato di serie C2 e la Coppa Puglia. Finisce 7-6.

I ragazzi di mister de Biase, privo di Montelli, Iessi (Ubaldo) e Prisciandaro per squalifiche ed infortuni – approcciano bene alla contesa: Lovino (Giacomo) sfrutta al meglio una ripartenza e fa 0-1. Un black-out a metà primo tempo, tuttavia, inizia a minare le certezze dei biancoverdi: la Fortitudo ne approfitta e ribalta la gara (2-1). La Jovis é brava a non scomporsi e, ancora grazie a Lovino (Giacomo), trova la rete del meritato pareggio (2-2) con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa inizia come peggio non potrebbe per gli ospiti, che capitalizzano due volte in 5 minuti (4-2). Mister de Biase ricorre, a questo punto, alla tattica del portiere di movimento, provando a dare una scossa ai suoi: la tattica non paga, anzi il Castellaneta allunga sino al 5-2. Pagano prova a dare una scossa ai suoi, siglando la rete del momentaneo 5-3, ma è solo un fuoco di paglia; nel giro di pochi istanti, difatti, in locali approfittano degli ennesimi errori dei rivali e si portano - addirittura - sul 7-3.

Sull'orlo del baratro, la Jovis ha un sussulto d'orgoglio: Iessi (Ubaldo Mirco), Ignomiriello e Murolo (Agostino) trovano le reti che riportano gli ospiti ad una sola lunghezza dalla Fortitudo (7-6), ma la rimonta non si concretizza. Al fischio finale a sorridere sono i padroni di casa, mentre gli ospiti tornano a Giovinazzo ancora una volta senza punti.
