Ginnastica Iris
Ginnastica Iris
Ginnastica Ritmica

Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold

Il Gruppo Sportivo nato a Giovinazzo continua a fare la storia

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025
Sulla pedana del Palaprometeo di Ancona, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Ginnastica Ritmica Iris sfodera performance degne di nota durante la finale nazionale del Campionato d'Insieme Gold, in cui si sono sfidate le migliori squadre provenienti da ogni regione del nostro Paese.

En plein per la squadra Open dell'Iris, che, accompagnata dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, scende in pedana determinata e con una concentrazione tale da aggiudicarsi un bronzo nel concorso generale con il punteggio di 45,566, un argento nella specialità 5 palle, concludendo con l'oro e il conseguente titolo italiano, vinto per la prima volta da una squadra pugliese in questa competizione, nella specialità 3 cerchi e 4 clavette.
Protagoniste di questa impresa titanica Cristina Bianco (Bisceglie, classe 2009), Flavia Cassano (Capurso, classe 2011), Irene Carbonara (Giovinazzo, classe 2005), Emma Di Liddo (Bisceglie, classe 2010), Raffaella Caporusso (Barletta, classe 2011), Arianna De Feudis (Bisceglie, classe 2008), e Giorgia Maruccia (Alliste, classe 2011).
Ginnastica Iris
Ginnastica Iris
  • Iris Giovinazzo
Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
17 dicembre 2025 Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
17 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
Altri contenuti a tema
Ginnastica Iris, Flavia Cassano è vicecampionessa mondiale con l'Italia Ginnastica Iris, Flavia Cassano è vicecampionessa mondiale con l'Italia Azzurre seconde nell'esercizio con le dieci clavette
Secondo appuntamento regionale per le ginnaste Silver Secondo appuntamento regionale per le ginnaste Silver 18 ginnaste pronte a scendere in pista al campionato individuale che si svolgerà a Putignano
Weekend positivo in Salento per la Ginnastica Iris Weekend positivo in Salento per la Ginnastica Iris Ottimi piazzamenti per le atlete di casa nostra
Iris conclude il campionato di serie C 2024 sul terzo gradino del podio Iris conclude il campionato di serie C 2024 sul terzo gradino del podio Con un punteggio totale di 97,000, la squadra occupa la quinta piazza nella classifica di giornata
Serie A 2024, obiettivo salvezza centrato per l’Iris Serie A 2024, obiettivo salvezza centrato per l’Iris Il sesto posto, con il punteggio totale di 109,200, ha fatto sì che il team centrasse la permanenza
Ginnastica Iris, buone prestazioni al campionato Silver LB Ginnastica Iris, buone prestazioni al campionato Silver LB Il resoconto delle gare del 17 marzo
Team Iris impegnato nelle Marche per la serie A Team Iris impegnato nelle Marche per la serie A Sette ginnaste del sodalizio pugliese in gara ad Ancona
Serie C: il team Iris convince anche nella seconda prova Serie C: il team Iris convince anche nella seconda prova Le ginnaste hanno sfoderato quattro prestazioni di tutto rispetto, totalizzando un ottimo 102,200
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
17 dicembre 2025 Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
17 dicembre 2025 Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
17 dicembre 2025 Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
16 dicembre 2025 Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
16 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
16 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
16 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
16 dicembre 2025 Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.