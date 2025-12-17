Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold

Sulla pedana del Palaprometeo di Ancona, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Ginnastica Ritmica Iris sfodera performance degne di nota durante la finale nazionale del Campionato d'Insieme Gold, in cui si sono sfidate le migliori squadre provenienti da ogni regione del nostro Paese.En plein per la squadra Open dell'Iris, che, accompagnata dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, scende in pedana determinata e con una concentrazione tale da aggiudicarsi un bronzo nel concorso generale con il punteggio di 45,566, un argento nella specialità 5 palle, concludendo con l'oro e il conseguente titolo italiano, vinto per la prima volta da una squadra pugliese in questa competizione, nella specialità 3 cerchi e 4 clavette.Protagoniste di questa impresa titanica Cristina Bianco (Bisceglie, classe 2009), Flavia Cassano (Capurso, classe 2011), Irene Carbonara (Giovinazzo, classe 2005), Emma Di Liddo (Bisceglie, classe 2010), Raffaella Caporusso (Barletta, classe 2011), Arianna De Feudis (Bisceglie, classe 2008), e Giorgia Maruccia (Alliste, classe 2011).