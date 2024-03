Ginnastica Iris, buone prestazioni al campionato Silver LB

La scorsa domenica, 17 marzo, ha regalato grandi emozioni a tante ginnaste, che sono scese in pedana al Palazzetto San Giuseppe da Copertino di Lecce per la prima prova del campionato individuale Silver LB.Le 16 ginnaste, accompagnate dai tecnici Alessandra Sangilli, Noemi Lampedecchia e Letizia Valente, si sono messe alla prova e confrontate con tante altre atlete pugliesi, portando a casa due medaglie di bronzo e una di oro.Nella categoria Allieve 2 è la piccola Ginevra Musci a salire sul terzo gradino del podio, tra le Junior 1 il bronzo viene conquistato da Sofia Gisondi, mentre la categoria Senior 1 vede vincere Giorgia Valente, che mette al collo la medaglia d'oro.Oltre, però, ai risultati in pedana, raggiunti grazie alla determinazione delle ginnaste e al grande lavoro delle istruttrici, ogni ginnasta, dalla più grande alla più piccola, ha portato a casa la cosa più importante: l'emozione di scendere in pedana e la voglia di dimostrare il proprio valore.