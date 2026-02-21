Flavia Cassano
Flavia Cassano
Ginnastica Ritmica

Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi

Prenderà parte all’International Gymnastics Marathon in Georgia

Giovinazzo - sabato 21 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Grande orgoglio in casa ASD Ginnastica Ritmica Iris per la convocazione di Flavia Cassano nella delegazione italiana che prenderà parte all'International Gymnastics Marathon, in programma a Tbilisi (Georgia) il 21 e 22 febbraio 2026.

La competizione rappresenta il primo appuntamento internazionale dell'anno per la Nazionale italiana di ginnastica ritmica e vedrà la partecipazione di atlete Senior e Junior. La comunicazione ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia ha inserito l'atleta Iris tra le ginnaste Junior selezionate per il Concorso Generale Individuale, vestendo i colori dell'Italia in un contesto di alto livello tecnico e competitivo.

Insieme a lei farà parte della delegazione azzurra anche la tecnica Marisa Stufano, convocata nello staff tecnico nazionale per seguire le ginnaste durante la trasferta in Georgia. Un'esperienza di grande valore sportivo e formativo, che vedrà Flavia confrontarsi con alcune delle migliori ginnaste del panorama internazionale, accompagnata dall'esperienza e dalla professionalità di Marisa Stufano.
  • Iris Giovinazzo
  • ginnastica ritmica
  • Flavia Cassano
Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»
21 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
21 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
Altri contenuti a tema
Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold Il Gruppo Sportivo nato a Giovinazzo continua a fare la storia
Ginnastica Iris, Flavia Cassano è vicecampionessa mondiale con l'Italia Ginnastica Iris, Flavia Cassano è vicecampionessa mondiale con l'Italia Azzurre seconde nell'esercizio con le dieci clavette
Secondo appuntamento regionale per le ginnaste Silver Secondo appuntamento regionale per le ginnaste Silver 18 ginnaste pronte a scendere in pista al campionato individuale che si svolgerà a Putignano
Weekend positivo in Salento per la Ginnastica Iris Weekend positivo in Salento per la Ginnastica Iris Ottimi piazzamenti per le atlete di casa nostra
Iris conclude il campionato di serie C 2024 sul terzo gradino del podio Iris conclude il campionato di serie C 2024 sul terzo gradino del podio Con un punteggio totale di 97,000, la squadra occupa la quinta piazza nella classifica di giornata
Serie A 2024, obiettivo salvezza centrato per l’Iris Serie A 2024, obiettivo salvezza centrato per l’Iris Il sesto posto, con il punteggio totale di 109,200, ha fatto sì che il team centrasse la permanenza
Ginnastica Iris, buone prestazioni al campionato Silver LB Ginnastica Iris, buone prestazioni al campionato Silver LB Il resoconto delle gare del 17 marzo
Team Iris impegnato nelle Marche per la serie A Team Iris impegnato nelle Marche per la serie A Sette ginnaste del sodalizio pugliese in gara ad Ancona
Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli "
20 febbraio 2026 Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli"
Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
20 febbraio 2026 Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
19 febbraio 2026 Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
19 febbraio 2026 Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
19 febbraio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
"Fototrofio - trame dello sguardo " alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
19 febbraio 2026 "Fototrofio - trame dello sguardo" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
19 febbraio 2026 Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
18 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.