Ginnastica Ritmica
Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi
Prenderà parte all’International Gymnastics Marathon in Georgia
Giovinazzo - sabato 21 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Grande orgoglio in casa ASD Ginnastica Ritmica Iris per la convocazione di Flavia Cassano nella delegazione italiana che prenderà parte all'International Gymnastics Marathon, in programma a Tbilisi (Georgia) il 21 e 22 febbraio 2026.
La competizione rappresenta il primo appuntamento internazionale dell'anno per la Nazionale italiana di ginnastica ritmica e vedrà la partecipazione di atlete Senior e Junior. La comunicazione ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia ha inserito l'atleta Iris tra le ginnaste Junior selezionate per il Concorso Generale Individuale, vestendo i colori dell'Italia in un contesto di alto livello tecnico e competitivo.
Insieme a lei farà parte della delegazione azzurra anche la tecnica Marisa Stufano, convocata nello staff tecnico nazionale per seguire le ginnaste durante la trasferta in Georgia. Un'esperienza di grande valore sportivo e formativo, che vedrà Flavia confrontarsi con alcune delle migliori ginnaste del panorama internazionale, accompagnata dall'esperienza e dalla professionalità di Marisa Stufano.
