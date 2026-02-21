Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi

Grande orgoglio in casaIris per la convocazione dinella delegazione italiana che prenderà parte all'International Gymnastics Marathon, in programma a Tbilisi (Georgia) il 21 e 22 febbraio 2026.La competizione rappresenta il primo appuntamento internazionale dell'anno per la Nazionale italiana di ginnastica ritmica e vedrà la partecipazione di atlete Senior e Junior. La comunicazione ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia ha inserito l'atleta Iris tra le ginnaste Junior selezionate per il Concorso Generale Individuale, vestendo i colori dell'Italia in un contesto di alto livello tecnico e competitivo.Insieme a lei farà parte della delegazione azzurra anche la tecnica Marisa Stufano, convocata nello staff tecnico nazionale per seguire le ginnaste durante la trasferta in Georgia. Un'esperienza di grande valore sportivo e formativo, che vedrà Flavia confrontarsi con alcune delle migliori ginnaste del panorama internazionale, accompagnata dall'esperienza e dalla professionalità di Marisa Stufano.