Team Iris impegnato nelle Marche per la serie A

È in partenza in direzione Marche il team Iris, che oggi, sabato 16 marzo, scenderà in pedana al Palaprometeo di Ancona in occasione della terza ed ultima tappa di Regular Season del campionato di Serie A, organizzata dalla Ginnastica Fabriano.I tecnici accompagnatori Maddalena Carrieri e Marisa Stufano puntano alla salvezza e alla permanenza in Serie A2 e affidano questo obiettivo alle ginnaste Irene Carbonara, Flavia Cassano, Martina Reggiani, Giorgia Maruccia e alle riserve Raffaella Caporusso e Cristina Bianco, che ancora una volta saranno in pedana per dare il loro meglio e apportare un importante contributo all'intera squadra.