Iris conclude il campionato di serie C 2024 sul terzo gradino del podio

G rande soddisfazione in casaanche dopo la terza e ultima tappa del campionato di serie C dedicato alla zona tecnica 4.Sabato 23 marzo la rappresentativa Iris composta daè scesa nuovamente in pedana in terra campana per portare avanti e confermare quanto di buono aveva fatto fino ad allora.Alla salentinasono stati affidati gli esercizi a cerchioe clavette, ala palla e ail nastro, mentrequesta volta ha supportato le sue compagna dalla panchina.Con un punteggio totale di, la squadra, accompagnata dai tecnici, occupa la quinta piazza nella classifica di giornata, mentre mette al collo la medaglia di bronzo nella classifica finale, data dalla somma dei risultati delle tre prove di campionato disputate in questi primi tre mesi del 2024.