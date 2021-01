Il Giovinazzo non si ferma più: 5-3 al Capurso, tris di vittorie

Ilnon si ferma più:al Futsal Capurso, terza vittoria consecutiva, di nuovo un successo in casa (il secondo di fila dopo il 5-4 al CS Gisinti Pistoia), ma soprattutto una prova di maturità, reagendo bene all'inizialedegli ospiti.Ma soprattutto: il gol sotto il sette di, il secondo centro in due partite die lo strepitoso stato di forma di, a dir poco meraviglioso. Un gol (quello del 3-2), l'assist per il 2-2 di Gualtieri Conçalves ed una serie di giocate che sono state un inno al futsal. E la squadra del presidente, quinta nel girone C di serie A2, continua la sua scalata a forza di gol:(sui 24 complessivi) nelle ultime tre partite di campionato.Nel silenzio del PalaPansini, i padroni di casa di mistersi presentano sul parquet privi di González Alonso, Mongelli e Rafinha, mentre gli ospiti dell'ex Di Ciaula dopo appena 5 giri di lancette hanno già messo le cose in chiaro. Gol lampo di(47 secondi dopo il fischio d'avvio), raddoppio dell'intramontabilee il Futsal Capurso è già sul doppio vantaggio: 0-2.Il Giovinazzo, in realtà, non accusa il colpo, anzi comincia a prendere in mano la partita. Èche si occupa di riaprirla (1-2),, ispirato da un Ferreira Praciano in giornata di grazia, si gira e scaglia un sinistro al fulmicotone che estirpa le ragnatele dall'incrocio dei pali (è il gol del 2-2), infinela ribalta poco prima del the caldo: 3-2 e squadre negli spogliatoi.La ripresa si apre con due cartellini rossi: il primo sventolato in faccia a Scardigno, espulso dalla panchina per proteste, il secondo a Demola, già ammonito, per un brutto fallo su Roselli. In superiorità numerica, il quintetto di casa guasta subito i piani di rimonta del Futsal Capurso:cala il poker (4-2), poi è il palo a salvare i Bulldog. A questo punto inizia lo show finale a cura diche festeggia il secondo gol in due partite con la rete dell'assai rassicurante 5-2.Partita chiusa? Anzi no. Il Futsal Capurso risale la corrente sino al 5-3 diche poco dopo costringe alla parata Di Capua. Garofalo, dal canto suo, spara le ultime cartucce (palo pieno), infine è ancora Di Capua a negare, stavolta a Ferdinelli, l'ennesimo tentativo di ricucire il divario. Finisce, dopo il rosso ad Alves, 5-3: terza vittoria consecutiva in campionato, seconda di fila in appena quattro giorni e quinto posto in classifica., hanno gioco e affiatamento, corsa e fame di vittoria, cose che all'inizio della stagione si faticavano anche solo a intravedere.