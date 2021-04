Il Giovinazzo già salvo saluta il campionato di serie A2 a Capurso

Ad obiettivo raggiunto ilsi appresta, sabato pomeriggio alle ore 16.00, ad affrontare l'ultima trasferta del girone C di serie A2 andando a far visita al, condannato alla lotteria dei play-out.Per gli uomini di, in panchina al posto dell'indisponibile, un impegno da onorare per confermare l'ottima prestazione, valsa la quinta vittoria stagionale, sul rettangolo di gioco del CLN Cus Molise. Per i biancoverdi è stata una stagione strana, falcidiata dal Coronavirus, «che ci ha fermato troppe volte - afferma il vice allenatore dei giovinazzesi - e ciò ha inciso sul nostro andamento».A Capurso disputeremo la classica partita di fine stagione:senza, però, sottovalutare la partita. Loro cercheranno il successo per evitare l'ultimo posto nel girone, ma anche noi vogliamo chiudere il campionato con un risultato importante. È l'ultimo match della stagione e noi vogliamo archiviarla al meglio».Una stagione, la seconda in serie A2 nei 20 anni di vita del sodalizio di via Sanseverino, chiusa con l'anticipata conquista della salvezza. «La società voleva la salvezza - continua Faele - e noi ci siamo riusciti:. Con il mister Grassi abbiamo sempre creduto nella riconferma della categoria nonostante tanti inconvenienti».«Certo, ci manca qualche punto, ma alla fine, al termine di una regular season molto difficile, possiamo ritenerci soddisfatti e la gara di Campobasso, sul campo del CLN Cus Molise, ha dimostrato la reale forza della squadra anche se resta il rammarico di non aver mai potuto allenarci e giocare con tutti i nostri giocatori a disposizione. La permanenza in serie A2 la dedichiamo al presidentee a tutti i nostri tifosi che, nonostante le restrizioni anti Covid-19, ci hanno sempre sostenuto».Faele rimarrà biancoverde anche il prossimo anno? «- risponde -. Il Giovinazzo è un club che mi ha sempre dato tanto. E poi onorare la mia città, per me, rappresenta sempre un orgoglio».