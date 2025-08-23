Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il Giovinazzo C5 rinnova la fiducia anche per Rafanelli e Rotunno

Su entrambi, classe '05, sono riposte le speranze del club del presidente Carlucci in vista della prossima stagione

Giovinazzo - sabato 23 agosto 2025
Rinnovi arrivati - gli ultimi due del mercato estivo - anche per due giovani ragazzi del Defender Giovinazzo C5 del presidente Carlucci che nello scorso anno sono stati poco utilizzati, ma che hanno lavorato e si sono allenati sempre con costanza e professionalità costituendo quegli ingredienti che in un gruppo sono fondamentali per formare una squadra.

Fabrizio Rafanelli portiere classe '05 entrato a far parte del roster biancoverde lo scorso anno, dopo alcune stagioni vissute con le Aquile Molfetta in A2, si è meritato la nuova fiducia nei suoi confronti non solo per l'esperienza maturata, ma anche per la sua pacatezza e serietà nella dedizione al lavoro con il preparatore Annese, le sue doti più apprezzate.

L'estremo difensore originario di Molfetta ha detto di essere contento di rimanere in questa società che gli ha permesso di crescere sia professionalmente che caratterialmente promettendo di «dare sempre il massimo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti - ha detto Rafanelli - cercando naturalmente di migliorarmi da tutti i punti di vista» sotto la guida del nuovo responsabile dell'area tecnica biancoverde Menini.

Samuele Rotunno, anche lui classe '05, nonostante le poche presenze nel suo primo campionato di serie A2 Elite, è riuscito ad inserire il suo nome tra i marcatori dell'ultimo match di campionato giocato in casa con la Roma. Ma le sue qualità fisiche e tecniche e soprattutto caratteriali non sono in discussione e hanno spinto la dirigenza del Giovinazzo a non privarsene anche per il prossimo anno e l'atleta mancino dotato di una buona tecnica individuale ha manifestato la sua soddisfazione per la sua scelta.

«Per me è un'immensa soddisfazione poter affrontare per il secondo canno consecutivo un campionato così difficile, ma affascinante come la A2 Elite - ha detto Rotunno - per questo sono grato alla società di avermi nuovamente rinnovato la fiducia in vista della prossima stagione sportiva».
