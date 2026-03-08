Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona

Padroni di casa avanti (1-0 e 2-1), poi si scatena il laterale argentino che firma tutte e quattro le reti. Finisce 3-4

Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026 10.03
Si riscatta dell'amarezza subita martedì scorso con l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Defender Giovinazzo C5, corsaro a Sulmona nel ventiduesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

Vincendo 3-4 al PalaSerafini - padroni di casa avanti (1-0 e 2-1), poi si scatena Difonzo che firma tutte e quattro le reti - conquista la quattordicesima vittoria stagionale (settima lontano dal PalaPansini), accorciando le distanze proprio dal Sulmona, adesso a -2, ma soprattutto diventa la terza forza del campionato, scavalcando il Canicattì.

È stato un match tatticamente equilibrato giocato dai padroni di casa con una supremazia territoriale soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa gli ospiti del presidente Carlucci hanno sfoderato le loro ripartenze micidiali che hanno avuto in Difonzo un cecchino spietato con quattro reti.

Al PalaSerafini, Ricci si affida a Biancofiore, Santoro, Nicolodi, l'ex Sosa e Severo, mentre gli uomini di Menini disposti sul rettangolo di gioco sono Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Difonzo e Fanfulla. I primi 5 minuti del Sulmona mettono i brividi a Di Capua che deve fermare in uscita Santoro e poco dopo un assolo di Nicolodi.

La rete dell'1-0 giunge al 5' da un angolo battuto da Sosa che vede Santoro in veste di assist-man per Severo indisturbato sul secondo palo per il tocco vincente. La timida reazione di Tanke con tiro da fuori serve ad allentare solo la pressione degli abruzzesi che si riaffacciano con Villa al 15' in area, ma c'è nuovamente Di Capua a chiudere la strada anche a Nicolodi lanciato a rete prima della fine del tempo.

Seconda frazione di gara inaugurata al 2' dall'apertura illuminante di Palumbo per Difonzo che supera Biancofiore con un tocco beffardo per l'1-1. Non ci sta la squadra di Ricci che coglie la traversa con Nicolodi, mentre sul versante opposto Palumbo sotto porta non trova il guizzo giusto. Si riaccende il Sulmona all'8' con un'azione concitata partita da Villa e rifinita da Di Matteo per il 2-1.

Non è rassegnato Difonzo che all'11' appostato sull'angolo più lontano insacca il 2-2 ben servito da Cutrignelli. Il palo di Santoro è illusorio perché al 15' in una ripartenza in contropiede Difonzo infila nel sette la palla del 2-3. Mancano 4'30" e Ricci indossa la maglia del power-play, ma è ancora in agguato Difonzo, match-winner, che cattura un passaggio errato e centra la rete indifesa da lontano per il 2-4.

È troppo tardi per riagguantare l'incontro da parte dei padroni di casa quando a 28" dal termine Di Matteo trova il definitivo 3-4.
Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
8 marzo 2026 Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
8 marzo 2026 Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
