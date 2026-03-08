Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona

Si riscatta dell'amarezza subita martedì scorso con l'eliminazione dalla Coppa Italia, il, corsaro a Sulmona nel ventiduesimo turno del girone B di serie A2 Elite.Vincendoal PalaSerafini - padroni di casa avanti (1-0 e 2-1), poi si scatenache firma tutte e quattro le reti - conquista la quattordicesima vittoria stagionale (settima lontano dal PalaPansini), accorciando le distanze proprio dal Sulmona, adesso a -2, ma soprattutto diventa, scavalcando il Canicattì.È stato un match tatticamente equilibrato giocato dai padroni di casa con una supremazia territoriale soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa gli ospiti del presidentehanno sfoderato le loro ripartenze micidiali che hanno avuto in Difonzo un cecchino spietato con quattro reti.Al PalaSerafini, Ricci si affida a Biancofiore, Santoro, Nicolodi, l'ex Sosa e Severo, mentre gli uomini didisposti sul rettangolo di gioco sono Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Difonzo e Fanfulla. I primi 5 minuti del Sulmona mettono i brividi a Di Capua che deve fermare in uscita Santoro e poco dopo un assolo di Nicolodi.La rete dell'1-0 giunge al 5' da un angolo battuto da Sosa che vede Santoro in veste di assist-man perindisturbato sul secondo palo per il tocco vincente. La timida reazione di Tanke con tiro da fuori serve ad allentare solo la pressione degli abruzzesi che si riaffacciano con Villa al 15' in area, ma c'è nuovamente Di Capua a chiudere la strada anche a Nicolodi lanciato a rete prima della fine del tempo.Seconda frazione di gara inaugurata al 2' dall'apertura illuminante di Palumbo perche supera Biancofiore con un tocco beffardo per l'1-1. Non ci sta la squadra di Ricci che coglie la traversa con Nicolodi, mentre sul versante opposto Palumbo sotto porta non trova il guizzo giusto. Si riaccende il Sulmona all'8' con un'azione concitata partita da Villa e rifinita daper il 2-1.Non è rassegnatoche all'11' appostato sull'angolo più lontano insacca il 2-2 ben servito da Cutrignelli. Il palo di Santoro è illusorio perché al 15' in una ripartenza in contropiedeinfila nel sette la palla del 2-3. Mancano 4'30" e Ricci indossa la maglia del power-play, ma è ancora in agguato, match-winner, che cattura un passaggio errato e centra la rete indifesa da lontano per il 2-4.È troppo tardi per riagguantare l'incontro da parte dei padroni di casa quando a 28" dal terminetrova il definitivo 3-4.