Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare e superare: l'Italpol vince 4-3

Cade rovinosamente, a Roma, ilcon l'Italpol C5: finisce 4-3 l'anticipo del ventiquattresimo turno del girone B di serie A2 Elite con un secondo tempo dei biancoverdi da dimenticare perché giocato in maniera totalmente diversa dal primo.Il match si era messo bene nei primi venti minuti per il club del presidentee il punteggio di 1-3 (reti di Fanfulla, Difonzo e Cutrignelli) faceva ben sperare, ma nella seconda frazione di gara i capitolini hanno letteralmente ribaltato le sorti del match complicando le probabilità di qualificazione ai play-off degli ospiti.I giovinazzesi restano, ma con un solo punto di vantaggio (e una gara in più), sul terzetto delle inseguitrici composto da Taranto, Lazio e Canicattì.Al PalaOlgiata, a porte chiuse, Ranieri schiera Basile, Stoccada, Bertolini, Morgade e Del Ferraro, mentreoppone Di Capua, Divanei, Difonzo, Cutrignelli e Tanke. Partita sbloccata subito al 3' dache sul secondo palo riceve da Bertolini la palla da spingere in rete per l'1-0.Subito dopo Bertolini in girata e Pezzin saggiano la reattività di Di Capua. Passata la sfuriata iniziale dei romani giunge il pari dial 7' che insacca l'1-1 dopo aver ricevuto da Difonzo. Si spegne a qualche centimetro dal palo la conclusione di Dibenedetto, mentre la rasoiata di Tanke e il replay offerto da Difonzo trovano la risposta di Basile.Nulla può l'estremo di casa al 14' sul tiro chirurgico nel sette diper l'1-2 ben assistito da Cutrignelli. La traversa di Piscitelli precede al 18' l'1-3 a ruoli invertiti tra Difonzo e, stavolta nelle vesti di realizzatore.Secondo tempo che non lascia intravedere nulla di buono dopo il quasi goal mancata da Tanke e infatti al 6' Pezzin dalla banda trova l'inserimento centrale diche firma il 2-3. Difonzo chiama all'intervento d'istinto di Basile mentre Morgade sulla sponda opposta è fermato da una parata plastica da Di Capua.Provvidenziale è il salvataggio di petto sulla linea di Piscitelli dopo punizione di Ippoliti mentre Morgade coglie il palo. Il 3-3 al 15' lo costruisce Basile con un lancio perche davanti al portiere tocca quel tanto da metterlo fuori causa.Tanke, poco dopo, prima spreca un servizio di Divanei e poi spara fuori in azione solitaria. Non cosìche al 17' insacca al volo il 4-3 definitivo dopo una rimessa laterale di Morgade. Non dà frutti sperati l'inserimento di Tanke come power-play negli ultimi 2'44". Finisce 4-3.