Alessandro Palumbo
Alessandro Palumbo

Il Defender Giovinazzo C5 non vuole fermarsi. Con l’Italpol «sarà un’altra battaglia»

Le parole di Palumbo a poche ore dalla sfida di Roma: «Sarà dura, ma la stiamo preparando nel migliore dei modi». Gara a porte chiuse

Giovinazzo - venerdì 20 marzo 2026
Non c'è tempo per fermarsi in casa Defender Giovinazzo C5. Gustavo Menini lo sa bene e, in settimana, non avrà fatto altro che ripeterlo ai suoi ragazzi, attesi oggi dalla trasferta a Roma, un altro passaggio chiave, nel ventiquattresimo turno del girone B di serie A2 Elite.

E sul «cartello» l'inequivocabile messaggio: vietato sbagliare, dopo il pareggio (2-2) nel posticipo con il Canicattì. «Purtroppo per come si era messa la partita - ha detto Alessandro Palumbo -, quelli di domenica pomeriggio sono due punti persi, essendo stati in vantaggio di due gol», grazie alla doppietta di Divanei. «Avremmo potuto e dovuto gestire meglio il doppio vantaggio - è stata l'analisi del laterale biancoverde già 10 volte in rete quest'anno -, però ci teniamo stretto il punto contro una squadra molto forte».

Il club di Carlucci è terzo in classifica, a pari merito con la Futura e in piena zona play-off. E venerdì sarà di scena nel domicilio dell'Italpol C5 del tecnico Ranieri, formazione di Roma nona in classifica a +7 dai play-out: la squadra degli ex Morgade (in gol già 19 volte, a Giovinazzo dal 2016 al 2019) e Mejuto andrà a caccia di punti salvezza.

«Sappiamo che sarà un altra battaglia - ha detto ancora Palumbo -, ma la stiamo preparando nel migliore dei modi». I giovinazzesi scenderanno in campo cinque giorni dopo l'ultima gara: «Se saremo stanchi? Aver giocato di domenica, e non di sabato, non credo faccia tanta differenza», ha concluso.

La gara di campionato, in programma questa sera, si disputerà al PalaOlgiata di Roma a porte chiuse. Fischio d'inizio fissato alle ore 19.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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