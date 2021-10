Il Giovinazzo C5 non si ferma, Bellaver lo trascina: 2-4 a Bovalino

A piccoli passi. Iltorna dalla trasferta calabrese a Bovalino con la seconda vittoria consecutiva in serie A2, unfirmato in calce da, autore di una doppietta e di una prova da incorniciare, e dalle reti diI biancoverdi del presidente, dopo sole due giornate, si prendono il primo posto in solitaria della classifica del girone D in attesa del derby con le Aquile Molfetta. Foletto e Faele, che possono contare su ottime individualità e su un sistema di gioco che sembra già perfetto, sono privi di Mongelli, Piscitelli e Restaino, ma riabbracciano, in campo dal primo minuto con Bellaver, Binetti, Menini e Saponara a comporre il quintetto d'avvio.Le prime occasioni sono degli ospiti sino alla rete del vantaggio firmata dasugli sviluppi di un calcio d'angolo: l'eurogol del pivot (già a segno, con una tripletta, sette giorni fa, nda) che fulmina Roman con una conclusione di prima sotto l'incrocio dei pali vale il meritato vantaggio. Il Bovalino riporta il pallone al centro del campo e riparte a testa bassa, mentre il Giovinazzo si limita a controllare. Al 45' è 0-1.I biancoverdi ripartono a mille all'ora:sfrutta un assist in parallelo di Menini e porta i suoi sul doppio vantaggio (0-2). Poi, soli 25 secondi più tardi,lo imita. Il brasiliano, autore di un poker all'esordio, arpiona un pallone a centrocampo, s'invola verso la porta e fa 0-3: partita già in ghiaccio con un quarto d'ora ancora da giocare. Un uno-due micidiale nello spazio di pochissimi secondi, quello del Giovinazzo, che taglierebbe le gambe a chiunque.Ma non al generoso Bovalino che si rifà subito sotto con il gol di: 1-3. Poi è assedio dei padroni di casa che prima riaprono la sfida con(2-3) e regalano cinque minuti di speranze ai propri tifosi, poi cercano a più riprese il pari. I giovinazzesi, però, non vanno in affanno, nonostante fatichino ad arginare la pioggia di pericoli degli uomini di D'Urso: si contano una miriade di conclusioni pericolose sventate da un super Di Capua, tornato in campo dopo un recupero miracoloso.Ma il Giovinazzo si salva. Poi, passato lo spavento, prende le giuste contromisure e non sbanda più. Anzi, chiude i conti con la rete del conclusivo 2-4 (di, autore di una doppietta) e porta a casa la vittoria, la seconda consecutiva, meritatissima, che vale il primato a punteggio pieno.E se la gara di Bovalino è un aperitivo in vista del derby con le Aquile Molfetta, i tifosi giovinazzesi possono sorseggiarlo tranquillo. Un po' per il punteggio, un po' per i marcatori e i protagonisti di un sistema di gioco che Foletto sta modellando a sua immagine e somiglianza.