Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo»

Il team manager dei biancoverdi presenta la sfida interna con il Mascalucia e chiama i tifosi al PalaPansini: «Vi aspettiamo»

Giovinazzo - sabato 4 ottobre 2025
Bissare il successo di Fasano in casa con il Mascalucia, per creare subito entusiasmo nell'entourage del Defender Giovinazzo C5. Si potrebbe sintetizzare così il messaggio di Enzo Marzella, alla vigilia del debutto interno dei biancoverdi del patron Carlucci in programma oggi nel secondo turno del girone B del campionato di serie A2 Elite.

I giovinazzesi del responsabile tecnico Menini ci arrivano dopo il successo nel domicilio dell'Itria, «una vittoria importantissima - ha detto il team manager dei biancoverdi -. Conquistare la vittoria alla prima giornata di campionato, in trasferta contro l'Itria che ti costruisce una vera "gabbia tattica", non è affatto semplice. L'esordio in una competizione - ha spiegato Marzella - si porta dietro sempre tutta una serie di difficoltà, ma la squadra è stata brava ad affrontarle, a gestirle e a portare a casa i tre punti».

Adesso, l'esordio fra le mura di casa contro il Mascalucia, sette giorni fa sconfitto in casa dal Sulmona Futsal dopo un ottimo primo tempo. L'organico del tecnico Incantasciato, come lo scorso anno, è formato da italiani che hanno militato soltanto nella formazione siciliana: su tutti il capitano Longo, autore dell'unico gol dei suoi nello sfortunato debutto interno, seguito dal portiere Lo Faro, dal laterale D'Arrigo e dal pivot Santonocito.

Marzella, però, ha le idee chiare: «Sabato davanti al nostro pubblico, alla nostra gente - ha detto -, abbiamo bisogno di creare subito entusiasmo, dobbiamo cercare il massimo risultato. In settimana abbiamo lavorato duro negli allenamenti - ha concluso - con l'obiettivo di avere una grande determinazione contro qualsiasi avversario».

L'appuntamento, il primo in casa della nuova stagione sportiva, è in programma al PalaPansini oggi pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
