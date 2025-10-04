Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo»

Bissare il successo di Fasano in casa con il Mascalucia, per creare subito entusiasmo nell'entourage del. Si potrebbe sintetizzare così il messaggio di, alla vigilia del debutto interno dei biancoverdi del patronin programma oggi nel secondo turno del girone B del campionato di serie A2 Elite.I giovinazzesi del responsabile tecnico Menini ci arrivano dopo il successo nel domicilio dell'Itria, «- ha detto il team manager dei biancoverdi -. Conquistare la vittoria alla prima giornata di campionato, in trasferta contro l'Itria che ti costruisce una vera "gabbia tattica", non è affatto semplice. L'esordio in una competizione - ha spiegato Marzella - si porta dietro sempre tutta una serie di difficoltà, ma la squadra è stata brava ad affrontarle, a gestirle e a portare a casa i tre punti».Adesso, l'esordio fra le mura di casa contro il, sette giorni fa sconfitto in casa dal Sulmona Futsal dopo un ottimo primo tempo. L'organico del tecnico Incantasciato, come lo scorso anno, è formato da italiani che hanno militato soltanto nella formazione siciliana: su tutti il capitano Longo, autore dell'unico gol dei suoi nello sfortunato debutto interno, seguito dal portiere Lo Faro, dal laterale D'Arrigo e dal pivot Santonocito.Marzella, però, ha le idee chiare: «Sabato davanti al nostro pubblico, alla nostra gente - ha detto -,, dobbiamo cercare il massimo risultato. In settimana abbiamo lavorato duro negli allenamenti - ha concluso - con l'obiettivo di avere una grande determinazione contro qualsiasi avversario».L'appuntamento, il primo in casa della nuova stagione sportiva, è in programma al PalaPansini oggi pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.