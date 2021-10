Il Giovinazzo C5 attende le Aquile Molfetta. È già un derby d’alta quota

Dopo l'exploit di Bovalino, valso il primo successo esterno nel girone D di serie A2, ilsi appresta a vivere un altro sabato intenso - fischio d'inizio fissato alle ore 16.00 sul parquet del PalaPansini - poiché il derby con leoltre ad essere sentito da entrambe le squadre e le tifoserie, quest'anno propone già alla terza giornata un incontro d'alta quota.I biancorossi hanno rinnovato parecchio il roster rispetto alla rosa che lo scorso anno ha conseguito la promozione e, nonostante l'innesto di nuovi giocatori, nelle prime due giornate hanno inanellatoche li hanno proiettati a ridosso delle posizioni di vertice della classifica.Ai veteranie la rivelazionesi sono affiancati i nuovi arrivati(quest'ultimo si è presentato già con una doppietta davanti al pubblico amico, sabato scorso, nel debutto interno contro il Catanzaro, superato col punteggio di 4-1, nda), «pertanto - ribadiscono da via Sanseverino, dove ha sede il club del presidente- sono avversari da non sottovalutare».I ragazzi diretti dai responsabili tecnicisono con il morale a mille dopo le due vittorie consecutive, a dir poco convincenti, ottenute con, ma sanno bene di non dover cadere nel tranello dei facili entusiasmi e rimanere con i piedi per terra preparando ogni singola gara con dovizia.In forma fisica perfetta è apparsoche andando a segno sempre nelle prime due giornate ha dimostrato sul campo di essere già un punto di riferimento della squadra: «Abbiamo affrontato due partite completamente diverse in queste prime giornate - spiega il centrale difensivo e laterale -, ma abbiamo sempre cercato di imporre il nostro modo di giocare, ciò che ci chiede Foletto durante la settimana, e fino ad ora lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile.perché ogni partita va affrontata adeguatamente».La prossima è ancor più delicata perché «si tratta di un derby acceso e molto sentito da entrambe le tifoserie - conclude l'ex di turno Bellaver, alla pari di- e stiamo lavorando sugli errori commessi nelle prime due gare perché sabato non possiamo sbagliare».Il brasiliano, a partire dal 2017, ha indossato la maglia delle Aquile Molfetta, sodalizio sportivo con cui ha fatto incetta di titoli e trofei: vittoria del campionato di serie C1, della Coppa Italia regionale e di quella nazionale. In città, intanto, il popolo biancoverde vive con trepidazione l'attesa del match. Si respira nell'aria, per le strade e le piazze della città.È l'attesa del derby, la sfida per eccellenza. Le aspettative, le emozioni crescono di giorno in giorno e man mano che ci si avvicina al derby, lo stato d'animo dei tifosi biancoverdi diventa sempre più incandescente. È inutile dirlo, il derby non è una partita normale e mai lo sarà:L'appuntamento è per sabato pomeriggio, alle ore 16.00, per un match divertente e dalla sportiva rivalità che sia tale fuori e dentro il rettangolo di gioco.