Il Giovinazzo C5 all'esame Melilli: sarà una prova di maturità

Bisogna subito voltar pagina dopo il pareggio sofferto (4-4), ottenuto negli ultimi minuti dalnel derby con le Aquile Molfetta e l'avversario della prossima giornata di campionato del girone D di serie A2 non è certo il più agevole.La trasferta a Melilli, piccolo comune in provincia di Siracusa, in Sicilia, oltre ad essere tra le più distanti è anche tra le più insidiose perché i padroni di casa, allenati da mister Batata, hanno un collettivo composto da atleti che hanno calcato i parquet delle serie superiori. Uno su tutti, Zanchetta, ex Real Rieti e Acqua e Sapone. Ma attenzione anche al portiere Boschiggia che si spinge spesso in avanti oltre agli esperti Rizzo e Spampinato che conoscono bene la serie A2.I siciliani sono a pari punti con i biancoverdi pugliesi e sicuramente cercheranno di sfruttare al meglio il fattore campo così come hanno fatto nell'unico incontro vinto per 8-2 contro il Cassano tra le mura amiche.I giovinazzesi disi presentano all'appuntamento privi di, appiedato in settimana dal giudice sportivo dopo la doppia ammonizione rimediata sabato scorso nel derby, ma hanno ritrovatoche sta collezionando prestazioni che sono un mix di esperienza e vivacità.L'universale brasiliano naturalizzato portoghese, al secondo anno con la maglia biancoverde, ci ha riferito il suo punto di vista su quanto ha dimostrato sin qui la squadra del patron«Fino ad ora - ha detto - abbiamo disputato le prime due partite in maniera ottimale concedendoci poche sbavature, nel derby di sabato scorso abbiamo giocato in modo contratto perché abbiamo sentito troppo l'importanza dell'incontro e non abbiamo espresso il nostro modo di giocare rischiando addirittura di perdere inopinatamente la partita.Siamo apparsi privi di intensità e precisione nelle conclusioni. Ma adesso dobbiamo subito dimenticare la partita con il Molfetta e preparare la prossima trasferta». Oggi pomeriggio, con fischio fissato alle ore 16.00, vedremo se il Giovinazzo C5 potrà continuare anche sul campo del Città di Melilli a mantenere l'imbattibilità e portare a casa