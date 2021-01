Il Giovinazzo attende il Capurso, Lucão: «Una delle gare più difficili»

«Mi aspetto una gara molto dura, ilè una grande squadra. Ha grandi giocatori, è una delle partite più difficili da affrontare».Lo ha detto, alias, alla vigilia della partita casalinga, in programma oggi pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini, naturalmente a porte chiuse, contro il. I biancoverdi del tecnico, reduci da due successi di fila (in trasferta, sul campo dell'Atletico Cassano, e in casa, con il CS Gisinti Pistoia, nda), sono alla ricerca del tris di vittorie.«Abbiamo fatto molte cose buone e dobbiamo continuare a farle - prosegue il pivot biancoverde, già 4 volte a segno in serie A2 -. Dobbiamo scendere in campo con una voglia importante di fare bene: continueremo con la stessa mentalità delle ultime due partite, ma dovremo fare i conti con le difficoltà che si presentano giocando a distanza die soprattutto con le assenze di», entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo dopo i cartellini rossi della vigilia dell'Epifania.Tuttavia, «la nostra è una squadra preparata e concentrata, giocheremo forte e faremo del nostro meglio.» sostiene Gualtieri Conçalves, 3 gol nelle ultime 2 partite del girone C. «- prosegue -, mi sento bene e voglio aiutare questa squadra. In questa città, nonostante il difficile momento che noi tutti siamo vivendo, mi trovo molto bene».Il Giovinazzo, intanto, reduce da due vittorie consecutive è salito sino al quinto posto, ma il pivot brasiliano preferisce volare basso: «. Il nostro duro lavoro sta iniziando a pagare, bisogna andare avanti nel 2021 con grandi motivazioni, nonostante le difficoltà».«Per questo - conclude - dobbiamo restare sempre concentrati sul nostro lavoro, per cercare di trarre il massimo dallo stesso. Occhio al Futsal Capurso, però, bisognerà stare davvero attenti:».