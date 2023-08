Il Defender Giovinazzo C5 si presenta alla città

È fissata per questa sera alle ore 20.30, in piazzale Aeronautica Militare, la presentazione ufficiale alla stampa, ai tifosi e alla città intera del roster del, che per la stagione sportiva 2023/24 parteciperà al prossimo campionato diI primi protagonisti saranno i giocatori, tutti preparati e fortemente determinati a mettersi in evidenza personalmente e come gruppo, tenendo alto l'onore della città e del club da cui raccolgono l'eredità di un glorioso percorso, di onore e rispetto conquistati sul campo.All'incontro con la città, gli organi di stampa e i tifosi, interverranno, dopo i saluti del sindacoe dell'assessore al ramo, il presidente, il team manager, il direttore sportivoe il tecnicoche tanto hanno lavorato in estate per essere pronti, con uno staff ben strutturato, all'altezza delle aspettative e in grado di condurre la formazione ai migliori risultati nel campionato di serie A2 Elite, dove il club si appresta a cominciare la stagione, sfidando fuori casa il Manfredonia, sabato 30 settembre.Non mancheranno tutti gli addetti, coloro che tanto si prodigano di giornata in giornata, con tanta passione, passando quasi inosservati, ma dando un apporto fondamentale affinché tutto sia sempre pronto, anche per i tifosi che seguono con entusiasmo le sorti dei biancoverdi.La presentazione ufficiale della squadra, inoltre, avverrà alla presenza dell'amministrazione comunale, degli sponsor del club di via Sanseverino e, ovviamente, dei tantissimi appassionati che anche quest'anno seguiranno da vicino le vicende della squadra e tiferanno per le loro gesta.Il Giovinazzo C5 invita tutti quanti a partecipare a questo momento di grande emozione per la società, che quest'anno farà vivere una stagione di grande futsal sul parquet del PalaPansini.