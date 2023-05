Il Defender Giovinazzo C5 ricevuto dal sindaco Sollecito a Palazzo di Città

«I miei complimenti al G.S. Giovinazzo Calcio a 5 al suo presidente Antonio Carlucci, a tutta la squadra e società!».Così il sindacoha voluto complimentarsi con la compagine biancoverde che, nello scorso fine settimana, sconfiggendo all'ultimo respiro peril Modena si è assicurata la promozione nella nuovissima serie A2 élite.I ragazzi allenati dahanno conquistato il passaggio di categoria grazie ad un guizzo dia pochi secondi dalla fine di una intensa sfida con gli emiliani che stava per terminare alla lotteria dei calci di rigore.«Un campionato terminato nel migliore dei modi - ha quindi dichiarato Sollecito - con una promozione che ha entusiasmato tutti i presenti al PalaPansini sabato scorso. È motivo di orgoglio per tutti poter annoverare una società che negli anni ha costruito un percorso di crescita riuscendo a coinvolgere la nostra comunità cittadina».«Ora, in attesa di un'altra promozione in serie A che ci sta ugualmente a cuore - è stato il riferimento all'AFP di hockey su pista - , è venuto il momento di programmare al meglio le nuove stagioni per continuare a dare ali ai sogni sportivi di questa città!».