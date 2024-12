Il Defender Giovinazzo C5 battuto dall’Itria: finisce 7-1

È un risultato pesante, almeno nella forma, ilsubìto dal, venerdì sera, con l'Itria in quel di Fasano nell'anticipo dell'undicesimo turno del girone B di serie A2 Elite, sotto gli occhi del presidente dellaIl numero uno di viale Tiziano, infatti, accompagnato dal vice presidente vicarioe dal delegato assembleare, ha presenziato sugli spalti del Pala Vigna Marina di Fasano al derby pugliese. Gli uomini allenati da misterseppur privi di elementi fondamentali come Difonzo, Palumbo e Piscitelli - quest'ultimo in panchina ma non ancora recuperabile - hanno mostrato una prestazione sfuocata e che chiede subito di voltar pagina a partire dal prossimo impegno casalingo, l'ultimo del 2024 in casa contro la Tip Power Futsal Ternana.Al nuovo Palasport di Fasano, i padroni di casa si presentano con Palazzo, Bruno, Laddomada, Ricci e Araujo, mentre Bernardo, privo di Palumbo e Difonzo, risponde con Di Capua, Sosa, i due Marolla (Alessandro e Pio) e Mejuto. Colpiti a freddo dopo soli tre minuti dache si fa trovare libero di infilare l'1-0 sugli sviluppi di un angolo, gli ospiti subiscono un minuto dopo il 2-0 sempre ad opera diNon sono sufficienti il recupero di Fanfulla che suggerisce una conclusione non precisa di Teramo ed una triangolazione tra quest'ultimo e Mejuto che in corsa mette fuori la sfera, a ridurre le distanze. Bella anche l'acrobazia in rovesciata di Fanfulla, ma il risultato che porta le formazioni al riposo resta inchiodato sul 2-0.Nel secondo tempo ai padroni di casa basta un giro di lancette per timbrare il 3-0 conche dapprima su Di Capua in uscita, ma al secondo tentativo non fallisce. Ripartenza letale, al 4', di Bruno che offre su un piatto d'oro l'occasione ghiotta adper segnare: il brasiliano non se la fa sfuggire, è 4-0. Èad avventarsi su un tiro di Araujo respinto dall'estremo ospite per il 5-0 che si materializza al 5'.Ancora a segno, all'11', per il 6-0 sfruttando un angolo di Laddomada. Ci provano gli ospiti a tentare una reazione d'orgoglio dapprima con Marolla (Pio) e poi con Fanfulla come power play, ma Bruno suggerisce una discesa indisturbata ache infila il 7-0 al 13' con la porta indifesa. A poco servono la traversa colta da Sosa e il goal dia 50 secondi dal termine della gara, termina 7-1.